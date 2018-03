Ice n’ Fire

Oque me move desde pequena são os desafios, e acho que é da natureza humana querer testar seus limites, ver até onde podemos chegar… A minha alma e conectada a natureza essa riqueza plural e exuberante que o nosso Planeta tem de sobra.

Eu sempre soube que o meu trabalho tinha que ser ao ar livre junto aos ambientes selvagens que tanto me fascinam, não nasci para viver confinada numa cidade grande.

Na minha busca explorei mais de 100 países, mergulhei em cada um dos sete mares, escalei quatro das sete montanhas mais altas do planeta, cheguei duas vezes no cume do Everest pelas duas faces, muito mais do que voltar inteira para contar essas historias é poder compartilhar essas aventuras através dos filmes que eu faço pra mim o vídeo vai muito além de um simples registro.

Transmitir emoções, (sensações) sentimentos através das imagens e expor esse mundo de extremos e de contraste que a gente vive.

Seja na calmaria, na tempestade, seja no prazer, seja na dor, seja no gelo, seja no fogo é entender-me como atleta e como pessoa como grão de areia, como gota no oceano é nunca estar sozinha sabendo que alguém vai vivenciar aquele momento comigo. Assistindo aquela cena levar as pessoas para viajarem comigo mostra que se podemos sonhar, podemos também realizar que a vida e agora o nosso tempo é hoje esse é o valor do meu trabalho provocar cada um a trilhar seu próprio caminho, e buscar as suas próprias experiências o vídeo tem o poder de inspirar as pessoas a recriarem as suas historias, e reescreverem os roteiros das suas vidas e é isso que me motiva e da força de sempre buscar novos desafios saber que uma imagem pode mudar uma vida um filme pode mudar o mundo.

Agradecimento

Canon Professional Services