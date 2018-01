Instituto Dharma lança segundo livro com fotos de ações humanitárias

Ontem a médica, atleta e apresentadora Karina Oliani e o fotografo Andrei Polessi inauguraram a segunda edição do livro Dharma, do instituto de mesmo nome. O lançamento, que foi acompanhado por uma noite de autógrafos e um bate-papo, aconteceu no MIT Point, no Shopping JK Iguatemi.

O livro conta com imagens de dez fotógrafos voluntários que registraram momentos especiais onde o Instituto Dharma realizou ações humanitárias em 2016 e 2017, como Nepal, sertão brasileiro, Índia, na região de Zanskar na Caxemira, entre outros locais. Entre os fotógrafos está Pemba Sherpa, que escalou o Everest com Karina Oliani pela face sul e pela face norte.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os dez fotógrafos são: Adilon Braz do Couto Junior, Andrei Polessi, Beta Recoder, Camilla Kinker, Henrique Mourão, João Cláudio Lyra, Karina Oliani, Marcelo Rabelo, Marlise Carvalho e Pemba Sherpa. Além deles, a edição do livro também conta com uma participação especial.

Expedição Médica Dharma

Durante a Expedição Médica VV-Dharma, que aconteceu no fim do ano passado, no sertão de Pernambuco e Piauí, a equipe do Dharma aplicou um mini curso de fotografia. Um garoto foi reconhecido pelo fotógrafo Andrei Polessi como um talento promissor. Andrei presenteou o garoto com uma câmera e ele já sonha em trabalhar com fotografia.

Para continuar agindo em prol dos que mais precisam, 100% da verba arrecadada com a venda dos livros será revertida ao instituto para que ele continue realizando suas ações humanitárias pelo Brasil e pelo mundo.

Por meio da última expedição em novembro do ano passado foi possível atender cerca de 3 mil pessoas. Em dez dias, a equipe formada por profissionais da saúde ofereceu consultas médicas, atendimento com dentistas, sessões de fisioterapia, exames oftalmológicos com distribuição de óculos de grau e todos os pacientes já saíram com as medicações gratuitas, doadas pelo Instituto Dharma.

Lançamento do livro

“O lançamento da segunda edição do livro vem para que nós possamos mostrar todo essa trabalho feito e também possamos continuar atendendo essas famílias e pessoas mais carentes e fazendo nossas obras do bem pelo mundo”, afirma Karina Oliani. “Reunimos no livro imagens que dizem muito, que mostram o trabalho realizado nos 2 últimos anos ajudando pessoas que vivem em situações e condições desumanas”, explica a médica. “Queremos que seja uma noite especial e que as pessoas conheçam mais o trabalho do Dharma e se envolvam com ele”, completa Karina Oliani.

Depois de São Paulo, hoje, dia 19/01 acontecerá a inauguração em Campinas, no Shopping Iguatemi, às 19h. Dia 25 de janeiro, no Rio de Janeiro, no Shopping Leblon, no mesmo horário. “Serão momentos especiais com amigos e parceiros nessa jornada de lutar pelo mundo no qual acreditamos- um mundo mais justo, menos desigual e portanto, melhor”, finaliza Oliani.

Serviço

Lançamento e noite de autógrafos da segunda edição do livro Dhrama.

Onde: Campinas, no Shopping Iguatemi

Quando: dia 19, às 19h

Entrada: Gratuita

Onde: Rio de Janeiro, Shopping Leblon

Quando: dia 25, às 19h

Entrada: gratuita