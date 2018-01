Karina Oliani mergulha em rio submerso dentro caverna alagada no México

Aventura faz parte de série com quatro episódios feita por sua produtora ao programa Fantástico, da TV Globo

“Bem no fundo há uma espécie de nuvem cercada de galhos e troncos de árvores. Esse cenário, somado ao azul da água, fez com que eu me sentisse voando sobre uma espécie de floresta mística, com um rio subterrâneo”, afirma a médica, apresentadora, produtora e diretora, Karina Oliani, ao descrever a experiência de visitar o rio abaixo do nível da água, localizado na península de Yucatan, no México.

A aventura irá ao ar no próximo domingo, dia 31 no programa Fantástico e é a terceira de uma série com cinco episódios produzida pela Pitaya Filmes, produtora de Karina Oliani. O primeiro episódio foi ao ar em maio e mostrou Karina em um museu submarino com 300 esculturas, em Lanzarote, na Espanha. O segundo, que foi ao ar em agosto, contou a história da escalada de Karina pela Face Norte do Monte Everest, considerada uma rota muito técnica pelos alpinistas. Foi a 2a vez que nossa atleta conquistou o topo do mundo e se tornou a 1a sul-americana a ter conseguido escalar as 2 faces do Everest.

Karina Oliani conta que esse fenômeno, de ver um rio dentro de uma caverna alagada, é muito difícil de encontrar, mas que após algumas tentativas ela e sua equipe conseguiram. “É um fenômeno que acontece em apenas alguns cenotes, que são espécies de cavernas ou grutas cheias de águas que formam lindos poços de água cristalina. Após visitarmos dois, chegamos ao Cenote Angelita e no fundo pude vivenciar esse rio submerso impressionante”, conta ela. Para a médica esse foi um dos mergulhos mais únicos que já realizou.

Além de participar das aventuras, Karina Oliani também foi responsável pela direção e produção do material por meio de sua produtora: a Pitaya Filmes. “Nos últimos 10 anos, nos especializamos em realizar séries que falam sobre esportes extremos e grandes expedições. Hoje nos tornamos especialistas e referência nesse tipo de conteúdo”, afirma ela.

Karina Oliani também explica que as dificuldades de se gravar esse tipo de conteúdo são gigantes, já que há um número limitado de profissionais para a captação de aventuras tão extremas e específicas. “É necessário contar com uma equipe muito especializada para realizar esse tipo de produto. Hoje, a Pitaya montou essa equipe e possui o “Know-How” necessário para produzir esse tipo de material com excelência”, termina ela.

A Pitaya Filmes já produziu quadros para os programas Fantástico e Esporte Espetacular, da TV Globo, para a Rede Record e para os canais pagos Globosat, entre outros.

O Fantástico escolheu nossa matéria a dedo pra fechar esse último programa de 2017, as imagens são surpreendentes e incríveis, foi uma aventura épica que realizei esse ano, finaliza Karina.

Crédito das fotos Alexandre Socci