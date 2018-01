Lanzarote: A Ilha das Montanhas de Fogo

Embora esteja localizada mais próximo da África, a aproximadamente 100 km da costa sul do Marrocos, Lanzarote é uma região autônoma da Espanha, parte do arquipélago das Canárias, que fica a 1.400 km de distância. É considerada a ilha mais oriental e também a mais antiga das 7 principais ilhas que a compõe, onde se caracteriza por sua paisagem exótica.

Fruto das atividades vulcânicas submarinas que se iniciaram há mais de 22 milhões de anos, Lanzarote hoje é rodeada por vulcões adormecidos, vastos precipícios, cavernas misteriosas e vales de lava solidificada. Com o passar do tempo, sua própria natureza foi modificando sua estrutura, o que a fez ser declarada como Reserva da Biosfera pela UNESCO em 1993.

Com uma extensão de 846 km² e mais de 100 mil habitantes, Lanzarote recebe cerca de 2 milhões de visitantes por ano! Os pontos mais distantes entre si estão a apenas 71 km de distância, portanto cruzar a ilha de carro em um único dia não será problema, além das estradas serem bem estruturadas e muito sinalizadas.

Aqui é primavera o ano todo! E nem mesmo o inverno que predomina no hemisfério norte neste período é capaz de influenciar o clima ameno da região… A água do mar que varia de 17 a 19 graus é fria mas não impede que a garotada vá surfar ou se refrescar na Praia de Famara, por exemplo. E não é pra menos, as ondas das praias de Lanzarote são consideradas as melhores da Europa!!!

Devido às atividades vulcânicas na região, a maioria de suas praias são de areia preta. Mas também existem aquelas de areia mais clara, de cor dourada. Essas por sua vez, fazem com que o azul turquesa da água fique ainda mais intenso.

A Praia Papagaio é considerada uma das praias mais bonitas de Lanzarote, por isso se tornou um dos pontos turísticos mais frequentados da ilha pelos turistas. Já a Praia Blanca é mais tranquila, com águas mais calmas é perfeita para mergulhar e passar o dia: as ruas que a cercam são cheia de lojinhas e restaurantes para todos os gostos. Mas minha paixão por frutos do mar fez com que eu apenas pedisse peixes, lulas, mariscos super frescos todos os dias que estive na ilha.

Por estar mais próximo do deserto do Saara do que do próprio continente europeu, foi possível presenciar um dos fenômenos mais impressionantes da minha vida. A brisa que vem do mar traz com ela um tipo de “neblina marrom”, que mais parece espécie de tempestade de areia, que por alguns instantes impede que você consiga enxergar algo a sua frente. É conhecido como “Kalima”, e sem dúvidas, dá um ar ainda mais místico à ilha.

Mas não é só de praia que vive Lanzarote! Os hotéis são super confortáveis, fiquei em um 5 estrelas que recomendo a todos! Com um Spa incrível, sete tipos de restaurantes e uma estrutura maravilhosa pra você desfrutar o melhor que essa ilha tem a oferecer, dá só uma olhada aqui!







Além de tudo isso, as atrações de Lanzarote são deliciosas, tem pra todos os gostos e idades… Mas isso vai ficar para próxima semana no post “O que fazer em Lanzarote, a ilha mais charmosa das Canárias”!

