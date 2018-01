Lembra do Shark n’Dresses?

No ano passado, me propus a usar os vestidos do renomado estilista Arthur Caliman e descer 18 metros apenas com o ar dos pulmões, sem máscara, equipamentos ou proteção para chamar a atenção do mundo sobre a extinção dos tubarões que têm um papel importantíssimo no equilíbrio dos oceanos.

“Eu recebi esse convite e, de cara, achei estranho porque era pra fazer uma sessão de fotos com vestidos, mas embaixo d’água, numa profundidade considerável, rodeada de tubarões e dentro de um naufrágio”, disse Alexandre Socci, fotógrafo e também meu amigo de longa data.

Foram muitas condições adversas como: usar 5kgs de lastro sem nadadeira, se movimentar no fundo do mar com vestidos longos, aguentar 3 horas na água fria sem neoprene, ficar de olhos abertos sem óculos de proteção, prender a respiração tempo suficiente para o fotógrafo se posicionar e os tubarões estarem na posição correta…

O resultado dessas fotos foi tão impactante que fez com que o making of do ensaio e a ação em si ganhassem projeção mundial, sendo divulgadas para os principais jornais e revistas do mundo!

Um exemplo foi a matéria “A Causa da Sereia” que saiu no Fantástico da Rede Globo e você consegue assistir aqui.

Outra matéria incrível saiu na Barcroft Media, uma das maiores produtoras e distribuidoras de conteúdo da atualidade em todo o mundo, onde histórias originais, vídeos inéditos e programas de TV são criados por produtores de Londres, Nova York e Nova Deli.

Com certeza nosso objetivo de alertar o mundo sobre a matança desenfreada dos tubarões foi alcançado! Mas ele não para por aí… Nesse momento nossa equipe da Pitaya Filmes se prepara para mais uma viagem que terá o propósito de alertar sobre a urgência de conservarmos o Oceano e a vida que ainda há nele.

Vem mais uma produção linda por aí!

AGRADECIMENTOS:

– Seasub (http://www.seasub.com.br/)

– Arthur Caliman (http://arthurcaliman.com.br/)

– Alexandre Socci

– Liz Parkison