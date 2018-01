Muito a celebrar nesses 5 anos de Canal Off

Neste último sábado aconteceu a Festa de Premiação dos 5 anos do Canal Off. Desde 2011, este Canal inspirador vem produzindo mais de 90 séries nacionais totalizando 200 temporadas inéditas repletas de imagens incríveis, esportes radicais, aventuras de tirar o fôlego, natureza selvagem…

É um grande prazer para Pitaya Filmes fazer parte deste mundo desde o princípio e estar entre as histórias mais marcantes já contadas por esta emissora que tanto amamos.





Por isso, nada melhor do que relembrar essas produções de sucesso aqui. Mas se depois de ler, você ainda sentir um gostinho de “quero mais”, elas também estão disponíveis no www.canaloffplay.com para ver e rever quantas vezes quiser! Afinal, foram diversas viagens em dezenas de países, onde superação e emoção foram captadas pelas nossas lentes e gravadas para sempre em nossas memórias.

Do Jeito Delas – 2012/2013

A série de estreia da Pitaya Filmes no Off não poderia ter sido melhor: do lado de uma das pessoas que mais amo nessa vida, minha irmã. Em 13 episódios eu e a Nathali viajamos o mundo em busca de 13 esportes de aventura diferentes que iriam testar nossos limites. Teve de tudo, desde um mergulho com tubarões tigres no Caribe até um salto de um balão em Boituva e uma sessão de canoagem em cachoeiras no México. Poder registrar essas aventuras com a minha parceira e amiga, que desde pequena praticava os mesmos esportes que eu, foi com certeza uma das experiências mais incríveis que poderíamos ter tido juntas!

Everest – 2013/2014

Dividido em 3 episódios, esse documentário inédito relatou a minha rotina para alcançar o cume da montanha mais alta do mundo. Captado em 4K, qualidade de cinema, a Pitaya Filmes registrou todos os desafios de uma escalada em alta montanha: frio intenso, avalanches, tempestades e até mesmo como se toma banho nessa região tão remota. Foram 30 horas na chamada Zona da Morte, onde minha equipe foi obrigada a se separar e por um minuto achei que não conseguiria mais realizar este grande sonho, antes do ataque ao cume. Sem dúvidas, essa série me emociona todas as vezes em que eu assisto.



Expedição Islândia – 2014

Se você pensa que a Islândia se limita somente à gelo é porque nunca assistiu essa série de 4 episódios. “Expedição Islândia” se trata de aventuras espetaculares em uma das ilhas mais geladas do mundo. Aqui é possível mergulhar nas águas cristalinas entre 2 placas tectônicas, em Silfra, escalar o vulcão mais ativo da Islândia, o Hekla, nadar nas águas geladas ao lado de dezenas de famílias de Orcas em um fiorde, cavalgar os famosos e velozes cavalos islandeses, caçar a Aurora Boreal nas noites de céu aberto, adentrar uma caverna de gelo lindíssima próximo a Glacier Lagoon e por aí vai… Com certeza uma das séries mais lindas, com as imagens mais exuberantes que a Pitaya Filmes já produziu até hoje.



Águas Selvagens – 2016

Nesta recente série de sucesso da Pitaya Filmes para o Canal Off, em cada um desses oito países visitados, um encontro, cara a cara com grande predador aquático. Na lista com os quais tive a chance de mergulhar estão: baleia azul, raias mantas gigantes, crocodilos de água salgada, sucuri, tubarões martelos, tubarões touro, leões marinhos do norte, cachalotes e muito mais… Foram muitos os desafios para chegar perto desses animais, muita espera, muita ansiedade, mas todo o esforço valeu a pena quando percebo que dirigi e apresentei umas das séries mais lindas sobre o mar que já vi.



E agora em 2017, mais uma produção emocionante vem por aí… Mas esse eu conto em outro post 😉

Parabéns pelos 5 anos Canal Off! Obrigada por nos fazer ver o quanto é possível SONHAR, mas principalmente, obrigada por ter me ajudado a REALIZAR grandes sonhos e projetos incríveis.

AGRADECIMENTOS:

Canal Off (http://canaloff.globo.com/)

Hotel Royal Tulip (http://www.royaltulipriosaoconrado.com/)

O Bom de Viajar (http://www.obomdeviajar.com.br/)