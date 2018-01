O futuro chegou!

Realidade Virtual é uma tecnologia de interface avançada entre um usuário e um sistema operacional. O objetivo dessa tecnologia é proporcionar ao máximo a sensação de realidade para quem esta assistindo. Levará alguns anos para que se consiga atingir esse objetivo de maneira plena, abrangendo todos os sentidos.

Totalmente gerado pelo computador (100% virtual) no conteúdo imersivo o usuário pode atá interagir com esse ambiente, tendo a sensação real de estar dentro do mundo virtual e até de ser capaz de manipular os objetos ali presentes, como se eles fossem reais.

Estava na Califórnia há 2 semanas, onde já é muito comum o uso de capacetes de realidade virtual, justamente para o usuário não ver mais o mundo real enquanto utiliza. Outra atração que pode estar por toda parte e em áreas públicas são as cavernas digitais.

Mas atualmente, tirando as pessoas que trabalham diretamente com essa tecnologia, o VR (RV em português), resumidamente é o uso de um óculos 360º que, acoplado ao seu tablet ou celular te imerge em um mundo diferente do qual você realmente está.

Não acho que o VR agrada em qualquer tipo de conteúdo. Porém, para algumas situações faz todo sentido do mundo! O visor de 360º dividido em dois provoca uma sensação de imersão sem precedentes, que muda completamente a experiência de quem está jogando um game, por exemplo. O jogador deixa de assistir ao jogo e passa, efetivamente, a fazer parte dele.

Pense então dentro de uma faculdade de medicina, existem equipamentos, já relativamente antigos que simulam o uso dos equipamentos médicos, como uma seringa ou um bisturi e até te dá a sensação do uso e manipulação. Em um congresso internacional que estive recentemente havia um médico dando aula para estudantes mostrando representações do cérebro humano!

Os simuladores para treinamento de pilotos e paraquedistas do Exército já dispõem dessa tecnologia para treinamento. Também os arqueitetos e urbanistas mais modernos impressionam seus clientes com a imersão em espaços arquitetônicos criados por eles.

Para quem ainda não tem um óculos VR, convido você a experimentar a realidade virtual não-imersiva, ou seja, use seu mouse para girar a imagem do seu monitor e terá total autonomia para escolher o ângulo que quer visualizar na hora que quiser.

Agora, a aplicação dessa maravilhosa tecnologia também vai servir pra você vir conhecer comigo um dos meus lugares favoritos do planeta: Bonito, no MS! Topa essa aventura?!

Rapel da Boca da Onça, o mais alto do Brasil. Curte esse visual!

Vem de carona comigo nesse role de 4×4!

Segura o fôlego que não vai dar vontade de sair do Rio da Prata!

Rafting no Rio Formoso, se segura nessas corredeiras!

Agradecimentos:

Mitsubishi Motors (http://www.mitsubishimotors.com.br/)

Estadão (http://www.estadao.com.br/)

Zagaia Eco Resort (http://www.zagaia.com.br/)

Ygarapé Tour (http://agenciaygarape.com.br/)

Juca Ygarapé

HC Veículos