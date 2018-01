O Havaí além do surf!

O Havaí é lindo!

O que mais me fascina no arquipélago é que ele faz parte de uma cordilheira submersa incrível. O que está pra fora d’água, o que chamamos de Havaí, é só a “ponta do iceberg”, mais especificamente, os vulcões que conseguiram vencer o oceano, depois de séculos de atividade. Essas ilhas são super profundas, a base delas está no solo oceânico, a milhares metros de profundidade!

O Havaí é um dos 50 Estados que forman os EUA e é composto por 132 ilhas, cada uma com seus encantos e particularidades. Uma das minhas preferidas é Maui porque é incrível mergulhar ali e tem um vento constante, perfeito para velejar. Também foi nesta ilha onde eu pude sentir a força da natureza com mais vigor, quando vi “Jaws”, uma famosa área de surfe. Emocionante!

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em minha última viagem ao Havaí, conheci “Big Island” e me encantei com esta que é a maior do arquipélago, apesar de não ser a mais povoada. Mesmo assim, ela continua crescendo. Lá, estão dois vulcões ativos, o “Mauna Loa” e o “Kīlauea”. Entre janeiro de 1983 e setembro de 2002, os fluxos de lava aumentaram o tamanho da ilha em 543 hectares.

Um dos passeios que se pode fazer lá é sobrevoar os vulcões ativos, que te permite conhecer um pouco mais sobre a história e geografia da ilha. É uma vista espetacular e linda, que vale muito a pena aproveitar, caso você visite Big Island!

Big Island (ou Ilha Grande), na verdade, se chama Hawai’i, mas também é conhecida como “Ilha do Havaí” ou Hawai’i Island. O nome, dizem, faz referência ao lendário reino de Hawaiki, um lugar a partir do qual os polinésios dizem ter originado Manua, a “morada dos deuses”.

Outra coisa que maravilhosa e espetacular em Big Island é Mauna Kea, a montanha mais alta do mundo. A maioria das pessoas pensa que este título pertence ao Monte Everest (que eu já escalei, inclusive, mas isso fica para um outro post), mas se enganam.

Medido a partir da sua base, escondida nas profundesas do mar, até seu pico, Mauna Kea é mais alto até que o Monte Everest. A famosa montanha himalaia está totalmente acima do nível do mar e totalmente visível. Já o colosso havaiano tem 10.203 metros no total, sendo 5.898 metros abaixo da superfícife o oceano Pacífico e “apenas” 4.205 metros acima. Ou seja, mais da metade da montanha fica submersa!

O mais inusitado de Mauna Kea, no entanto, é a neve. Isso mesmo, existe neve no paraíso dos surfistas! Mauna Kea é tão alto que é possível esquiar. Imagina: você está no Havaí e está esquiando!

Essa é só umas das surpresas que o arquipélago reserva. Vale a pena conhecer este paraíso, onde podemos encontrar sol e calor, mas também neve.