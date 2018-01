O Hotel mais luxuoso da Suíça fica em Gstaad!

Localizada a 1.050 metros acima do nível do mar, no sudoeste da Suíça, Gstaad é a mais exclusiva estação de esqui do país. Mesmo no verão é possível praticá-lo e além dele, a vasta zona do campo de Saanenland oferece um versátil e diversificado programa de esportes. Desde trekkings (com trilhas de mais de 300 km), estradas maravilhosas para pedal de asfalto, até o downhill de mountain bike que tem uma das melhores vistas panorâmicas da Suíça, Gstaad encanta atletas de todos os gostos.

Para os aventureiros do ar, os ventos são bem favoráveis para parapentes e pargliders. Já para quem prefere água, a pedida é o stand up paddle ou canoagem no Rio Saanen. Não curte esportes e quer fazer compras? Gstaad tem as lojas mais famosas e requintadas do mundo! Enfim… Opções não faltam e tem pra família inteira!

Na hora de se hospedar, o Ultima Gstaad, é o mais novo hotel boutique cinco estrelas da região, avaliado pelos seus hóspedes como o melhor custo-benefício comparado a outras acomodações da cidade. Um lugar que me impressionou tanto, que achei que vale uma matéria inteira só para falar de todas as mordomias e do conforto que tornaram esses meus últimos dias inesquecíveis.

O Ultima Gstaad impressiona pela tecnologia de ponta e privacidade absoluta para proporcionar um momento perfeito de fuga! O elevador todo de vidro é um espetáculo a parte! Modelo patenteado, só existe esse exemplar em todo mundo.

E a exclusividade para por aí… Cada hóspede é recebido por um serviço extremamente personalizado, com mordomo particular para cuidar de suas necessidades 24 horas por dia. Chique né?!

A ideia do decorador Eric Arnoud foi descaracterizar completamente a atmosfera de um hotel tradicional combinando madeira antiga com cristais modernos, peças de bronze, mármore, couro, lãs e peles. Por isso a sensação de ser apenas um convidado na casa mais elegante e exclusiva de inverno dos amigos!

O restaurante Duchessa Gstaad consegue ser romântico e ao mesmo tempo transformar os melhores produtos frescos locais alpinos em delícias gourmet com fragrâncias da famosa culinária italiana.

A adega com vinhos e champagnes exclusivos não deixa a desejar nenhum enólogo do mundo! E os hóspedes ainda têm a disposição três bares exclusivos: O Detox Bar, com sucos orgânicos e chás de ervas; o Shisha Bar, inspirado na cozinha do Oriente Médio e o Bar Lobby, que impressiona pelo piano de vidro.

E era claro que o Marcelo não perdeu tempo para me emocionar, tocando a nossa música nesse piano que só existe 2 exemplares no mundo: Um pertence a Alicia Keys e o outro está no Ultima. Fechando com chave de ouro, um mergulho na jacuzzi do SPA do Ultima, a maior jaccuzzi externa de Gstaad.

Lindíssima e design único. Ainda tem banho turco, sauna, piscina, massagem com os produtos maravilhosos La Prarie… Aqui você escolhe a forma que quer relaxar! E desejando um tratamento estético mais complexo, ainda há uma filial da Aesthetics Clinic dentro do hotel!

O lugar perfeito pra recarregar corpo, mente e alma… Sem dúvidas saí dessa estadia, alguns anos mais jovem e completamente revigorada para as próximas aventuras!

FOTOS: Marcelo Rabelo

AGRADECIMENTOS: