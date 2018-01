O mergulho mais sinistro que já fiz!

A estréia do Aventuras Urbanas no Esporte Espetacular acabou ficando para esse domingo devido a um atraso na programação… Ainda temos mais um segredo subterrâneo pra quem gosta de mergulho e se chama Kobanya Mines.

A área chamada “Kobanya” antigamente era uma mina reconhecida pelo calcário de alta qualidade. As pedras minadas neste local foram usadas para construir muito dos monumentos históricos de Budapeste, como o Parlamento, alguns palácios da Avenida Andrássy e de Citadella. A atividade de mineração terminou em 1890.

Mais tarde, quando o local estava parcialmente inundado foi transformado na cervejaria Kobanya. A água presente na mina era tão limpa que era usada para produzir a cerveja. Antal Dreher, um empreendedor, comprou a área para construir sua fábrica de cerveja. O clima dentro da adega era o ideal para armazenar e produzir o malte. Os túneis foram alargados para o que caminhões maiores pudessem entrar. Para produzir a cerveja era necessárias águas claras, por isso foram escavados poços e a água utilizada. Mais tarde quando já não era rentável produzir o malte na Hungria, a mina foi esvaziada.



Depois que a companhia de cerveja se mudou, os poços encheram e inundaram a mina, o lugar foi totalmente inundado e deu lugar um dos mergulhos mais únicos do mundo. O mergulho em Kobayna é uma experiência e tanto, mas esteja preparado, pois a temperatura da água é de aproximadamente 10°C e a temperatura do ar é ainda mais fria. Não há nenhuma base de mergulho dentro da mina, portanto é sempre bom verificar se você tem todo equipamento antes. E levar roupas quentes para andar e explorar os labirintos de Kobanya. Os que se atrevem a submergir nessa mina devem usar roupa seca.

