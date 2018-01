O Piauí precisa de nossa ajuda!

Muito além das praias maravilhosas e paisagens inspiradoras do Piauí e bem longe da capital se encontra um dos lugares mais pobres do nosso pais. O Sertão do Piauí tem uma paisagem seca, inóspita e cruel.

O clima é seco e apresenta o menor índice pluviométrico de todo o país. A escassez e a distribuição irregular das chuvas nessa área ocorrem pela distribuição das massas de ar e também pela influência do relevo. As chuvas geralmente ocorrem entre os meses de dezembro e abril, porém em certos anos, não ocorrem precipitações nesse período e a estiagem pode se prolongar dando origem às secas. Agora faz 5 anos que não chove la.

Ainda pra piorar nas últimas semanas teve mais de 250 focos de incêndios através das queimadas por conta do tempo seco e calor. Centenas de pessoas estão ficando desabrigadas. Sem plantações, sem abrigo, sem alimento, é para la que nossa equipe de profissionais da saúde estão se dirigindo pra levar alívio e socorro. A preocupante situação do Sertão do Nordeste clama por ajuda e nós podemos ajudar!

Entre os dias 1º a 9 de novembro, um grupo de médicos de diversas especialidades, dentista, psicólogo, jornalistas parte em uma expedição humanitária pelas comunidades mais necessitadas do sertão do Piauí.

O Projeto Piauí pretende atender cerca de 3.000 pessoas que vivem em condições extremas na região dos municípios de Acauã, Paulistana e Betania. Como você pode ajudar?

Vamos todos transformar a realidade em um futuro melhor para essas pessoas!

