O que fazer em Lanzarote, a ilha mais charmosa das Canárias!

Como prometi na semana passada, agora listei os passeios mais incríveis que recomendo a quem pretende visitar a Ilha de Lanzarote.

– Jameos del Agua: Formado por um tubo vulcânico provocado durante uma explosão pré-histórica do vulcão La Corona, o arquiteto e ativista César Manrique construiu dentro dos túneis de magma um auditório para shows e apresentações, um bar-restaurante, túneis para circulação, escadas e uma sala de divulgação do fenômeno denominada Casa dos Vulcões. Aqui, arte e natureza se combinam em perfeita harmonia! E não para por aí… Um lago natural de água salgada dentro da própria caverna é o único local no mundo onde vive um minúsculo caranguejo albino cego em rasas profundidades. Sem dúvidas, um dos lugares mais exóticos de Lanzarote que vale a pena conhecer.



Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– Parque Nacional de Timanfaya: As Montanhas de Fogo se estendem pelos 5.000 hectares do Parque Nacional de Timanfaya, onde um conjunto de inúmeros vulcões estão ligados por um mar de lava solidificada. Timanfaya é a cratera mais elevada, dando nome ao Parque Nacional criado em 1974. O visual desértico formado pela areia avermelhada e os vulcões adormecidos fazem pensarmos por um momento que estamos em outro mundo! Das “atrações” que esse lugar oferece estão as demonstrações da água disparando em ebulição como os famosos géisers, passeios de dromedários e claro, a paisagem vulcânica com uma amplitude de cores e formas.

– Charco de los Clicos: Ainda próximo ao Parque de Timanfaya, no lado sudoeste da ilha encontra-se o Lago de los Clicos, ou somente Lago Verde. O mais impressionante daqui é a capacidade que a natureza tem de formar um lago dentro da cratera de um vulcão próximo à costa. Definitivamente a paisagem é única e a vista incrível. A cor predominante verde da água se dá pela presença de algas que ocupam sua superfície. Experimente um pôr-do-sol na praia de El Golfo. O verde do lago, contrastando com a areia preta da praia junto com o azul do mar tornarão este momento inesquecível!

– Mirador del Rio: Localizada ao norte de Lanzarote, esta obra de arte sobre o cume de uma imponente falésia também foi criada pelo arquiteto mais famoso das Canárias, César Manrique. Com diferentes níveis de acesso é possível captar diversas vistas panorâmicas (e maravilhosas!) da Ilha de Graciosa. Em seu interior, o visitante dispõe de painéis informativos, telescópios e um bar, onde é possível apreciar a vista junto às amplíssimas janelas que dão em direção à falésia. A vista é absolutamente encantadora, veja:

– Haría – O Vale das Mil Palmeiras: Aqui você vai encontrar um dos mais encantadores palmeirais de todas as Canárias! Não é por acaso que recebe esse nome, são muito mais do que mil palmeiras, surgindo imponentes entre as casas brancas e charmosas, de arquitetura única que se espalham pelas montanhas. Se tiver tempo, não deixe de fazer os passeios turísticos pela Casa Museu do artista César Manrique e pela Igreja Nuestra Señora de la Encarnacion. Neste lugar, você poderá encher a mala de lembrancinhas e muita cultura!

– Ilha de La Graciosa: A oitava ilha das Canárias pertence à Lanzarote e o verdadeiro significado de simplicidade se encontra nela: as ruas são de areia, as praias são desertas e o principal meio de transporte é a bicicleta. Só há um modo de se chegar nessa ilha selvagem: balsas que saem do povoado de Orzola, extremo norte da ilha. Um dos meus passeios preferidos foi dar a volta de catamarã e parar em frente a um vulcão no meio do mar, depois, descansar e aproveitar essa praia paradisíaca:

– Mergulhos em Lanzarote: Com uma variedade de praias espalhadas por Lanzarote é difícil eleger a melhor para nadar. Por isso, experimente todas! As águas azul turquesa são tão comuns por aqui que você corre o risco de voltar mal acostumado!!! Se quiser conhecer melhor as profundezas de Lanzarote, diversas cias de mergulho estão espalhadas pela ilha para te levar para mergulhar. Sem dúvidas, um passeio que você não pode deixar de ir.

Para os mergulhadores não deixem de separar alguns dias para conhecer a ilha por baixo! Tem um mergulho melhor que o outro e a Lanzarote Non Stop Divers vai saber te recomendar o melhor para o seu nível de experiência e gosto.

O caminho pelas estradas de Lanzarote já são uma atração a parte, onde é possível admirar todos os ângulos da paisagem que esta ilha oferece. E, apesar das suas condições não serem favoráveis para agricultura, é possível avistar diversas vinícolas construídas em meio às pedras vulcânicas. Admirar este cenário de La Geria. saboreando uma taça de vinho vai fazer com que você queira ficar neste lugar para sempre!



Enfim, Lanzarote é sem dúvidas um convidativo paraíso vulcânico que oferece um espetáculo aos olhos com suas paisagens de tirar o fôlego: a negritude das suas terras contrastam com a imaculada brancura das praias de areia fina e o azul da água do mar. A perfeita integração das suas infraestruturas turísticas dentro de seu habitat natural estão em equilíbrio. Não é a toa que se tornou referência mundial de desenvolvimento sustentável. Ahhh se todos os lugares fossem charmosos como Lanzarote…

FOTOS: Alexandre Socci e Romulo Cruz

AGRADECIMENTOS:

– Turismo da Espanha (http://www.spain.info/)

– Hotel Princesa Yaiza (http://www.princesayaiza.com/)

– Aquatica Seaworker (http://www.seaworker.com.br/)

– Seasub Equipamentos Esportivos (http://www.seasub.com.br/)