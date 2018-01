O treinamento que te prepara para o que DER e VIER!

Meu perfil de aproveitar o melhor que a natureza tem para oferecer nunca permitiu que eu praticasse apenas um esporte. E honestamente, sempre amei ser desafiada. Conforme ia ganhando muita confiança dentro de um esporte específico, começava a ser atraída por algum outro que pudesse me tirar da minha zona de conforto. Canoagem, corridas de aventura, hipismo, escalada em gelo, em rocha, de alta montanha, mergulho, surfe, wakeboard, apneia… A lista de esportes aos quais me dediquei não é curta.





Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas como se preparar para ser uma multi atleta? Isso sempre foi algo que me preocupava, porque me lesionei diversas vezes por não fazer sempre um único esporte e cada hora exigir de um grupo muscular diferente. Uma vez, fiquei quase 6 meses de repouso, fazendo gelo e fisioterapia e com um prognóstico de não voltar mais a competir… Isso me deixou arrasada.

Até que eu conheci o treino funcional. Segundo Dani Balhes, educadora física e minha treinadora há 3 anos, é um dos métodos de treinamento mais praticados atualmente no Brasil e no mundo. Tem como objetivo o desenvolvimento integrado das capacidades bimotoras, de forma a melhorar a performance do indivíduo em alguma atividade específica, seja ela um esporte ou atividades da vida diária, baseando-se nos princípios biológicos do treinamento, principalmente no da especificidade. Respeitando a individualidade do praticante consegue-se corrigir padrões de movimento errados e aplicar exercícios funcionais que possibilitarão um corpo equilibrado, saudável e condicionado, de forma prazerosa e segura.

O funcional é o treino perfeito para mim pois trabalha força, flexibilidade, equilíbrio, resistência e o condicionamento aeróbico de maneira completa colocando o meu corpo em equilíbrio e pronto para enfrentar qualquer desafio. Nas academias tradicionais, percebo muita gente aparentemente forte, bem musculoso que quando vai para trilha ou para montanha não consegue subir 200 metros. Por outro lado, já vi muito maratonista que quando precisou levantar uma pedra ou subir uma corda ficou na mão.

“Pessoas que praticam esportes de aventura como a Karina precisam estar preparados para tudo. Um dos grandes diferenciais do Treinamento Funcional está no desenvolvimento dos sistemas de produção de energia, ou seja como trabalhamos de forma totalmente integrada, os exercícios solicitam diversos grupos musculares simultaneamente, exigindo que o metabolismo ofereça energia suficiente para realizar a tarefa proposta. Assim você fica mais forte mas ao mesmo tempo pronto para enfrentar seus desafios”, explica Bruno Tripoli, diretor técnico da Mockba Treinamento Funcional e especialista em treinamento de alta performance.

Atualmente, na Mockba, onde treino, levanto pneus, subo escadas carregando outras pessoas nas costas, cordas, salto obstáculos, faço posições que exigem toda minha flexibilidade, dou tiros que exigem toda explosão muscular e elevam meus batimentos até a lua, me equilibro em pé em cima de bolas, e por aí vai… A combinação disso faz com que meu corpo esteja forte, flexível, condicionado e equilibrado. Por isso, juntamente com a PUMA

convidamos algumas meninas do mundo fitness e de outras academias para conhecer o tipo de treino que eu faço e sentir na pele os benefícios e as dificuldades do treinamento funcional.

“As meninas ficaram impressionadas com a quantidade de esportes que a Karina pratica e com o modo que realizamos sua preparação para eles, mas depois de vivenciar um pouco do nosso trabalho sentiram na pele como pode ser eficiente e divertido. Durante toda nossa manhã, expliquei que a cada novo desafio da Karina, preparo um programa de treinamento específico de acordo com a condição física atual dela, baseado nas exigências próprias da atividade em si e a tempo de deixá-la mais forte e preparada possível”, comenta Dani Balhes.

Dependendo do tamanho do desafio, começo a treinar cerca de 6 a 12 meses antes, e durante esse período intercalo treinos específicos com funcionais de 5 a 6 vezes na semana. As meninas ficaram muito curiosas para saber pra que servia cada exercício. Elas suaram, saltaram, alongaram, se equilibraram e constaram que se quiser estar pronto para qualquer desafio, o treinamento funcional é o melhor que existe!



AGRADECIMENTOS:

PUMA (http://shop.brasil.puma.com/?=)

Mockba Centro de Treinamento Funcional (http://www.mockba.com.br/)

Dani Balhes (@danibalhes)

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DAS GOLDEN GIRLS:

Caca Filippini (cacafilippini)

Juliana Vaz (@vazjuliana)

Paola Rodrigues (@paolarodriguesreal)

Malu Zanutto (@maluzanutto)

Jang Sin (@jansinoficial)

FOTOS:

Garoa Fotografia (http://www.garoafotografia.com.br/)