Oceanos de plástico

Eu sou uma eterna amante da natureza, isso é algo que qualquer pessoa que me conheça minimamente sabe a meu respeito. E essa paixão que motivou minha especialização médica, que motiva minhas aventuras todas, mas principalmente é por essa paixão que me movo em defesa do meio ambiente.

No ano passado recebi um convite para ser uma das embaixadoras de um lindo projeto da Ocean Wise, uma organização sem fins lucrativos cuja visão é um mundo em que os oceanos são saudáveis ​​e florescem. My Ocean, a extensão narrativa da ONG publicou esse programa de podcasts com sonhadores que lutam por mudanças para rios, lagos e oceanos saudáveis. O objetivo é contar histórias de triunfos da conversação do oceano.

Lá eu contei sobre a preservação dos mares, e também sobre o ensaio que fiz com tubarões usando vestidos de gala, feitos pelo Arthur Caliman, para chamar a atenção para o fato de que humanos, predadores e a natureza podem existir harmoniosamente. Nessa mesma época publiquei aqui uma matéria sobre a importância da preservação e como todos nós podemos fazer algo para colaborar com a proteção do pulmão do planeta.

E continuo batendo na mesma tecla, afinal, é da nossa casa que estamos falando, e é um tema que jamais pode ser esquecido. Hoje gostaria de apresentar para vocês mais um projeto que estou fazendo em parceria com o instituto Dharma, cujo objetivo é alertar o mundo sobre quão problemático é o plástico nos oceanos.

A primeira coisa que é preciso compreender, é que embora em sua origem o plástico trouxe praticidade e inovação. Material que ajudaria e revolucionaria o mundo. Acontece que embora de fato isso tenha ocorrido e ainda hoje é tão difundido e utilizado, as consequências de seu uso são desastrosas. Entender o resultado de toda essa revolução é que vivemos em um mundo plastificado. E o plástico tornou-se hoje, o principal agente da poluição em nosso planeta. Especialmente de nossas águas e oceanos.

Quem ainda não tomou conhecimento do tamanho do problema, por favor assista esse video:

Os números e fatos a respeito disso são os piores e muito alarmantes. Por isso me junto ao coro, e clamamos por mudanças, nos nossos hábitos, nas nossas escolhas. E buscamos arduamente soluções para esse problema tão sério. Junte-se a nós.

Para maiores informações siga:

@oceanwise

@InstitutoDharma