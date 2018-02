Parque Nacional Chapada das Mesas

Para quem gosta de viajar e de estar em contato com a natureza, como eu, essa é a nossa folia do carnaval perfeita.

Foi exatamente isso que fiz, coloquei o pé na estrada e fui explorar um pouco mais do Brasil. Dessa vez, escolhi conhecer o paraíso que é o Parque Nacional da Chapada das Mesas, que protege mais de 160 mil hectares de cerrado nos municípios de Carolina, Riachão, Estreito e Imperatriz, no centro-sul do Maranhão.Um dos mais novos parques nacionais do país, criado em 2005, o Parque Nacional da Chapada das Mesas é um destino ainda inexplorado pelos viajantes.