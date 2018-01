Pemba Sherpa is in the house!

Realizar sonhos é sempre compensador. Pelo menos pra mim! Nada nessa vida vem de graça e tudo o que eu conquistei até hoje foi fruto de muito trabalho, foco e determinação. Até porque se fosse fácil não seriam “sonhos”. Por isso cada sonho realizado fica para sempre marcado.

Mas e quando a gente realiza o sonho de outra pessoa? Já experimentou? Pois eu digo que experimente pelo menos uma vez na sua vida! Realizar o sonho do outro é como se você estivesse realizando pelo menos uns dez seus de uma só vez!!! Ver o brilho no olho da pessoa, a alegria no sorriso dela e saber que você é responsável por isso não tem preço no mundo que pague…

E foi assim que eu me senti com a vinda do meu querido amigo Pemba Sherpa para o Brasil. Quem me acompanha sabe que antes mesmo de escalar o Everest em 2013 eu já o conhecia e sentia que ele era uma pessoa especial. Após tantas escaladas, resgastes, gravações, projetos sociais, nossa amizade e minha admiração por ele só cresceu. O Pemba abriu diversas vezes a porta da sua casa para mim, me apresentou sua esposa e filhos e me ajudou a ajudar o povo nepalês. Estava na hora de eu fazer o mesmo!

Por isso não podia deixar passar nada durante sua estadia por aqui. Ele conheceu a minha família, meus amigos, a Pitaya Filmes, minha casa e a minha segunda casa: o oceano! Foi emocionante vê-lo tocar pela primeira vez o mar e me fez lembrar como simples ações para nós podem ser grandiosas para os outros.

O Instituto Dharma também entrou em cena para fazermos juntos o que mais amamos: trabalho social. Na última segunda-feira lotamos o auditório do Teatro Sérgio Cardoso em São Paulo com uma palestra minha e do Pemba contando histórias inéditas sobre a nossa escalada desse ano. Todo o valor dos ingressos vendidos foi destinado para os projetos que ainda estão por vir no Nepal, no Sertão do nosso país, no mundo…

Para fechar com chave de ouro, trouxe ele ainda para conhecer a Cidade Maravilhosa. Mais um sonho da listinha do Pemba ticado: visitar o Cristo Redentor. E é claro que ele não poderia ir embora sem experimentar nossa famosa caipirinha! Além de visitar a Rede Globo e o Canal Off, andar de bondinho, pedalar nas ciclovias das praias de Ipanema, Copacabana e Leblon, e voar de asa delta da Pedra da Gávea.

E o que ele ainda não sabe mas vocês já, é que dia 12/08 o novo documentário da Pitaya Filmes, será exibido no Rocky Spirit, o maior festival de cinema ao ar livre do Brasil. “Through the Wind” conta a ação do Instituto Dharma que beneficiou dezenas de crianças no Vale de Patle no Nepal.

Foi o Pemba que assumiu o papel de líder comunitário neste projeto e quem gerenciou a construção da obra, coordenou a burocracia de liberação de licenças com o Governo Nepalês e o Ministério da Educação, cuidou da logística de mão de obra e a obtenção de materiais necessários.

Um trabalho de paciência e muita dedicação que levou mais de um ano! Não bastasse isso, o Pemba ainda viabilizou a construção de uma estrada de mais de 18 km para ligar a escola a todo o vale, possibilitando acesso a um número muito maior de crianças.

Será uma linda e comovente surpresa quando ele se ver no telão do Festival. E essa, a última oportunidade para você que mora em São Paulo conhece-lo. Por isso, todos estão convidados! 😉

No fim das contas eu percebi que os sonhos das pessoas que eu amo, acabam sendo um pouco meus também e se depender de mim, faço questão de realizar todos um a um. Porque a vida é assim: Dar sem querer receber nada em troca!

AGRADECIMENTOS:

O Bom de Viajar (http://www.obomdeviajar.com.br/)

Marina Palace Hotel (http://www.bhghoteis.com.br/hotel-marina-palace-rio-leblon/)

Instituto Dharma (https://www.institutodharma.org)

PUMA (https://shop.brasil.puma.com/)