Portillo: Uma estação completa na América do Sul

Entre esses picos nevados e imponentes que chegam a 3.000 metros de altitude, com a Laguna Del Inca de fundo, realmente nos faz sentir dentro de um cenário de filme. Mas nesse lugar onde o stress não tem vez e a energia mais pura da natureza impera ainda oferece diversão garantida para quem gosta de esqui ou snowboard. Em Portillo, os destaques marcam um dos trechos mais bonitos da Cordilheira dos Andes, com 34 pistas de esqui, três hotéis para todos os gostos e bolsos, uma área com jacuzzis no meio da neve, piscina aquecida e uma cafeteria localizada no alto de uma grande montanha para quem se arriscar a subir até o topo, o restaurante “Tio Bob”. Com um nível intermediário- avançado de esqui você já chega aqui em cima e essa vista faz com que a gente aprecie ainda mais a refeição… Vale muito a pena parar alguns minutos e recarregar as baterias com esse visual.