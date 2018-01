Que honra! A Pitaya Filmes está disputando Festivais Internacionais!

Quem me acompanha desde sempre sabe que produzir, apresentar e dirigir a série “Águas Selvagens” para o Canal Off era um SONHO antigo. Foram 8 episódios em países diferentes onde eu e minha equipe vamos em busca dos animais aquáticos mais incríveis do planeta. Na lista estão: baleia azul e cachalote, raias mantas, crocodilos de água salgada, sucuri de água doce, tubarões martelos, leões marinhos…

Gravar uma série dessas é muito imprevisível. Você depende muito da natureza. Ao ir atrás de um animal selvagem tudo pode acontecer! Nunca tínhamos certeza se estariam lá, se iríamos ou não documentar o que fomos buscar. É tenso, mas também foi uma grande aventura que a Pitaya Filmes pode registrar em imagens aéreas e submarinas, todas feitas em 4K. Fizemos cenas exclusivas que nunca foram exibidas na TV brasileira antes!

E como todo esforço gera resultados, recebi a incrível notícia essa semana que o Canal Off inscreveu não só a série para o Emmy 2017, como também indicou o episódio em Bonito para concorrer no Rose D’od, importante premiação europeia que acontece anualmente desde 1961 onde nomeia os melhores programas de televisão de todo o mundo.

Não tenho palavras para descrever a alegria de ter sido indicada e o orgulho por ter dirigido essa série tão linda que foi um sucesso! Tenho certeza que as belezas naturais do nosso país estão sendo muito bem representadas.

Mais do que levar o prêmio nesses Festivais Internacionais é poder mostrar para o mundo que esses animais não são monstros, apenas fazem um importante papel na cadeia alimentar e no equilíbrio do planeta!

Fotos: Alexandre Socci