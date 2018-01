Se já é linda durante o inverno, no verão a Suíça vai te surpreender!

Canionismo em Thusis

Feche os olhos e se imagine por alguns instantes na Suíça. Tenho certeza que durante esses segundos veio à sua mente paisagens congeladas, esportes na neve e até mesmo um chocolate quente em frente à lareira, certo?! Essas são as associações mais frequentes que as pessoas fazem quando pensam nesse país, que é considerado um dos principais destinos no inverno. Só que, o que ninguém te contou é que no verão a Suíça pode te trazer muitas surpresas!

Lagos de cor verde esmeralda, montanhas com seus topos cobertos de neve, campos verdejantes, flores de todas as cores, cachoeiras de todos os tamanhos, vinhedos abundantes e vacas malhadas pastando pelo caminho… Não me surpreenderia se os autores dos contos de fadas tivessem se inspirado nesse lugar para escrever suas histórias! E o mais incrível que você só encontra cenários como esses justamente nessa época do ano.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas não se engane: Você pode pegar frio dependendo da altitude e localização que estiver mesmo no verão. Por isso gorro, anorak e cachecol são peças fundamentais que devem ir na mala. A vantagem é que os dias são bem mais longos e só escurecem por volta das 10 da noite, então dá para aproveitá-los muito bem!

Para quem procura maior contato com a natureza e ainda quer imergir na história desse país, minha indicação é uma visita ao Cânion Viamala em Thusis. Localizado no canto Graubünden, próximo a Áustria, essa espécie de parque natural abriga um abismo profundo considerado monumento natural lendário na Suíça.

Não é para menos, há mais de 110 anos essa atração da natureza está aberta aos visitantes (mais precisamente desde 1903). E não recebeu este nome à toa, já que significa “caminho ruim” em romanche (idioma falado por apenas 1% da população suíça). Isso porque antigamente era um obstáculo para os desfiladeiros alpinos. Sua estreiteza, a ameaça de queda de rochas e a pressão da água formavam uma rota ameaçadora à vida dos viajantes.

Hoje, esse desfiladeiro é motivo pelo qual as pessoas visitam Viamala. É possível observar as paredes rochosas de até 300m de altura e descê-las através dos 321 degraus disponíveis no local. Chegando ao nível mais inferior do cânion, pode-se observar mais de perto o afluente do Rio Reno que corre por lá. E me perdoem os romanches, mas esse lugar é um dos mais lindos que já vi na minha vida!

Apesar dos 6ºC de temperatura, essa água de degelo que vem das geleiras e que cortam os Alpes Suíços me levou para um cânion impressionante!!! Sem dúvidas um lugar que você não pode deixar de conhecer quando vier para Suíça, dá uma olhada nesse vídeo:

Bem que o filósofo Friedrich Nietzsche estava certo quando avaliou esse lugar como impressionante e de tamanha beleza! Aqui é possível ver de perto a força da natureza e quão antigo o mundo é.

São infinitas as atividades disponíveis no verão suíço. Por isso vou voltar com ainda mais opções e fotos de tirar o fôlego. Não perca!

AGRADECIMENTOS:

Suíça Naturalmente (https://www.myswitzerland.com/pt/)

AFT Comunicação (http://aftcomunicacao.com.br/)

Swiss Air (https://www.swiss.com/br/pt)

VictorInox (https://www.victorinox.com/br/pt)

CANON (http://www.canon.com.br/)