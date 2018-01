Through the Wind – O novo documentário da Pitaya Filmes!

No último sábado, 12/08 aconteceu o maior Festival de Cinema ao ar livre do Brasil no Parque Villa Lobos em São Paulo. O Rocky Spirit exibe todo ano os melhores documentários de aventura produzidos recentemente no planeta… E de graça!

Mountain bike, surf, escalada, meio ambiente, vida ao livre: Tudo o que faz parte do universo outdoor e que desafia o modo como as pessoas veem o mundo tem espaço no Festival, que traz lançamentos mundiais – vindos diretamente do Telluride MountainFilm Festival, o mais prestigiado Festival de Filmes de Aventura dos Estados Unidos – e também novas produções nacionais.

A cada edição, o público e uma comissão de jurados escolhem os melhores filmes (nacional e internacional) do Rocky Spirit. Este ano, a Pitaya Filmes teve a honra de participar com um documentário exclusivo que produzi e dirigi contando o resultado de uma das ações do Instituto Dharma no Vale de Patle no Nepal.

Para quem não se lembra, depois do terremoto que devastou o Nepal em 2015, desenvolvi junto com o meu amigo Andrei Polessi, um livro de fotos, onde 100% do lucro foi destinado à construção de uma escola onde o Pemba, meu companheiro de Everest, nasceu.

“Through the Wind” mostra a trajetória da construção desta escola e a transformação da comunidade ao seu redor. O documentário conta também como esse projeto humanitário evoluiu, se transformando hoje no Instituto Dharma, organização que realiza projetos sociais voluntários em diversas regiões remotas e necessitadas do planeta.

Para se chegar a Patle, é preciso encarar uma jornada difícil… Mas cada passo, vale a pena! E lá estava ela: em um terreno plano, com boa insolação, calmo, quente com poucos ventos, bem seguro por conta das casas ao redor. A NOSSA ESCOLA!

Agora em um prédio maior e bem mais equipado, com capacidade para atender mais de 200 crianças das 5 vilas do Vale de Patle. Dava para sentir a felicidade só de ver o sorriso de cada criança!

O motivo desse nome ao título do documentário se dá às bandeiras de oração conhecidas como prayer flags que quando balançadas pelo vento, ecoam os mantras que estão escritos nelas para todo o mundo, não só protegendo e iluminando o povo sherpa, mas como todas as pessoas da Terra.

“Um dos mantras das prayer flags, carrega a mensagem para um dos deuses com muita bondade no coração. Esses deuses olham por todos nós e sabem dos nossos problemas. Aí eles agem tocando o coração das pessoas para que elas se ajudem.” – Lama Ngawang Samden

E que assim seja! Educação gera oportunidades e esse é só o começo do que ainda está por vir… Que os ventos soprem solidariedade, compaixão, respeito pelos nossos semelhantes. Namastê!

Idealização:

Andrei Polessi e Karina Oliani

Coordenação e Execução:

Pemba Sherpa

Imagens:

Andrei Polessi

Karina Oliani

Marcelo Rabelo