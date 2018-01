TOP10 – Os meus lugares preferidos no MUNDO!

Parte 2

Como prometi, nesta semana vou compartilhar mais dois destinos que me marcaram muito durante minhas viagens pelo mundo e tenho certeza que irão surpreender vocês também!

China

A China é um país de dimensões continentais. Há muito que se descobrir por aqui já que é possível encontrar nesse lugar todo o tipo de paisagem: desde selvas de vegetação abundante até montanhas impotentes cobertas de neve.

Tive a oportunidade de escalar a Montanha de Neve Dragão de Jade, um maciço de 13 picos próximos a Lijiand, em Yunnan, província do sudoeste da China. Seu pico mais alto é Shanzidou com 5.596 metros de altitude. A vista do Lago do Dragão Preto é considerada uma das mais lindas na China e quando estive lá, pude comprovar isso!

Ainda na Cidade Antiga de Lijiang, que inclusive está na Lista de Patrimônio Mundial da Unesco desde 1996, você vai encontrar ruas e becos sinuosos, rodeados de casas de madeira. Ao contrário das outras cidades da China, Lijiang não tem muros e nem aquela distribuição geométrica tradicional. Definitivamente é o vilarejo chinês mais charmoso e romântico que já fui!

Sem dúvidas, esse país é muito diferente de tudo que nós ocidentais estamos acostumados. É como se fosse um mundo a parte do nosso planeta, pois representa uma cultura asiática muito forte e única.

Um exemplo disso é o cardápio excêntrico: Os chineses tomam sopa de feto de rato ou de lagartixa. Nesta última, as lagartixas vêm inteiras com os rabos boiando na sua sopa. E para eles é um prato normal e gostoso! Confesso que nos dias que fiquei por lá virei vegetariana!!!

Visitar o Exército de Terracota foi um dos momentos que mais me marcou nesse país. Essa coleção de esculturas de terracota, material constituído por argila cozida no forno, representa os exércitos do primeiro imperador da China. As estátuas que incluem guerreiros, carruagens e cavalos foram enterradas junto ao governante chinês e tinham a finalidade de protegê-lo em sua vida após a morte

Estima-se que há oito mil soldados, 130 carruagens com 520 cavalos, 150 cavalos de cavalaria, além de esculturas de funcionários, acrobatas e músicos. A grandiosidade desse museu realmente impressiona.

Para os mais aventureiros: A trilha conhecida como “O Caminho da Morte” que fica no Monte Huashan é considerada a mais perigosa do mundo. Isso porque envolve escadarias íngremes, subidas verticais e passagens com tábuas presas na lateral da montanha.

O Monte Huashan é uma das cinco montanhas sagradas da China e é formado por cinco picos. Suas trilhas foram feitas há séculos por monges alpinistas para ser refúgio de budistas, eremitas e taoístas. Hoje o percurso leva os turistas até um famoso Templo Taoísta, famoso por servir um dos melhores chás do país.

Agora se você gosta muito de chá mas não quer se arriscar na trilha, fica a opção de subir a montanha no teleférico. 😉

A China é famosa por ser um dos maiores centros urbanos do mundo, por isso tenho certeza que depois dessas dicas, você a verá de um jeito muito diferente e saberá que para os amantes da natureza também há muito a se explorar!

Seychelles

Seja para uma viagem romântica, uma boa aventura ou apenas descansar, Seychelles é o lugar certo!

Um santuário de habitat natural e beleza contagiante, onde o rústico não tira o lugar do luxo e elegância e simplicidade dançam em perfeita harmonia. Foi assim que me apaixonei por North Island.

Adoro lugares selvagens onde você pode se sentir parte da natureza e desfrutar toda energia que ela transmite.

Aqui o tempo passa deliciosamente devagar. Barraquinhas de sucos e frutas por toda parte e um emocionante parque de preservação de tartarugas gigantes. Dá para essa ilha ficar mais charmosa? Sim, a praia eleita a mais bonita do mundo está lá. 🙂

E que tal um pic-nic privado montado só com o que você gosta, na praia que você escolher, na hora que você quiser? Pode ser um sushi com o peixe mais fresco que pescaram exclusivamente para você ou um churrasco assado na própria vila. Adicione um cenário de tirar o fôlego e pronto… Você tem um passeio super romântico!!!

Só não esqueçam de levar a câmera fotográfica. Momentos como esses não merecem ser registrados só na memória…

