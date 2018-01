TOP10 – Os meus lugares preferidos no MUNDO!

Parte 3

Dando continuidade à lista dos lugares mais incríveis por onde já passei, hoje vou falar de dois destinos com propostas totalmente diferentes, mas que mesmo assim, têm algo em comum: a paisagem de tirar de fôlego.

Whistler, Canadá

Impossível nós, apreciadores da vida outdoor, não nos apaixonarmos pelo estilo de vida da Colúmbia Britânica, província no oeste do Canadá.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O que me fascina nesse país é que, em um único lugar, eu consigo mergulhar, fazer snowboard e downhill MTB no mesmo dia! Não é um sonho?! E além de ter o cenário perfeito para vários esportes, o Canadá presenteou Whistler com a maior estação de esqui da América do Norte.

Já esquiei na França, Suíça, Chile, Argentina, Nova Zelândia e muitas estações dos Estados Unidos. Mas para mim não foi difícil entender porque Whistler/Blackcomb já foi eleita diversas vezes como “o melhor resort de esqui do mundo”. A gôndola Peak to Peak liga as duas montanhas, que juntas formam esta enorme área esquiável, com pistas cuidadosamente deixadas em perfeitas condições pelas máquinas que trabalham todas as noites.

Se você não ainda tem seus próprios esquis ou prancha de snowboard, não se preocupe. Deixando para alugar lá, você vai usar os melhores e mais novos equipamentos. E no próprio lift há o mapa da montanha, para que você decida a próxima pista que vai descer. Há também cafeterias e restaurantes para todos os gostos e bolsos.

Whistler Village é um charme: a cada esquina, um lago, uma montanha ou uma construção de muito bom gosto integrada às montanhas. Nos meses de abril e maio esse lugar reúne atletas de todo o mundo de esqui, snowboard e mountain bike downhill, entre outros esportes. Já fui na primavera com a minha irmã Nathali Oliani, e aproveitamos pistas perfeitas, com temperaturas amenas, entre 5 e 12ºC, e sem filas nos lifts.

Como no verão o pôr do sol ali é por volta das 20h30, você pode recuperar os músculos e recarregar as energias aproveitando um fim de tarde para petiscar no famoso after ski Dubh Linn Gate Irish Pub, que tem música ao vivo.

Para ir a Vancouver, uma das minhas cidades preferidas do planeta, dirija por duas horas pela rodovia HWY 99. Você nem vê o tempo passar!

Sem contar a Sea-To-Sky Highway, que é considerada uma das estradas mais bonitas do mundo. Eu não sabia se dirigia e olhava pra estrada ou pra vista, já que a cada curva, mais surpresa eu conseguia ficar.

Punta Cana, República Dominicana

Localizada na província mais oriental da República Dominicana, Punta Cana é conhecida pelas suas praias e balneários, tanto na costa do mar do Caribe como na do Oceano Atlântico.

É um destino turístico muito popular desde 1970 e é definitivamente um paraíso para os casais apaixonados.

Soube que dentro do complexo de Capcana existe uma caverna maravilhosa conhecida como Hoyo Azul. Depois de uma boa caminhada em meio a uma mata preservada, lá estava ela: a caverna cinematográfica. O azul da água é muito intenso, as pedras parecem esculpidas e o mais especial foi ter ficado por duas horas lá sozinha, o que me rendeu fotos belíssimas. Uma sensação de isolamento completo indescritível.

A Ilha de Saona é famosa por ter sido cenário do seriado Lost. Experimente chegar na ilha e comer um peixe delicioso em uma folha de bananeira e lagosta feita pelos próprios pescadores locais. Foi assim que descobri qual era o gosto de Punta Cana 🙂

Aproveitei ainda para fazer uma massagem relaxante – uma das melhores que já fiz – ao som das ondas e coqueiros se mexendo.

Ainda em Saona, a bordo de um catamarã, fiz uma parada estratégica nas piscinas naturais. Em um mergulho simples, de snorkel, já é possível ver uma quantidade incrível de corais e peixinhos coloridos. Vale lembrar que a temperatura da água é bem agradável, nem fria, nem quente demais.

Na Praia de Bávaro não deixe nadar e brincar com os golfinhos. No Caribe, existem muitas opções, mas normalmente são em aquários e piscinas fechadas. Por isso, é um privilégio ter esse contato com eles em seu habitat natural!

Nesse paraíso, dá até vontade de ficar perdido por uns meses assim como os personagens de Lost!

Semana que vem tem os meus últimos 3 destinos preferidos do meu #TOP10! Não percam 😉

AGRADECIMENTOS:

Destino Canadá

Vertebratta

Turismo Vancouver

Turismo Whistler

Hotel Barcelo – Punta Cana