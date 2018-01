TOP10 – Os meus lugares preferidos no MUNDO!

Parte 1

Seja no fundo do mar ou no alto da montanha, eu sempre me sinto a vontade quando estou em um desses lugares. Acredito que deva ser porque ali, estou conectada com a natureza, o que nenhuma cidade grande conseguiria me proporcionar. Por isso, listei aqui os meus lugares preferidos em todo o mundo.

Anota essas dicas e vem explorar o nosso incrível planeta junto comigo!

Himalaias, Nepal

São as montanhas mais altas do mundo e por isso dão a sensação do quanto nós seres humanos somos pequenos perante a natureza. Amo essas montanhas porque elas são as mais bonitas que já vi na vida. E olha que já vi muitas montanhas lindas… Mas igual a dos Himalaias não existe! Elas me inspiram, pois conseguem passar toda a força da natureza. A beleza da paisagem desse lugar é inigualável, para cada lugar que você olha parece uma pintura de quadro de tão impressionantes que são.

E uma das coisas que eu mais amo nesse lugar é a simplicidade, a força, a resiliência, a resistência, a humildade, e a bondade do povo sherpa. Apesar de ser um dos países mais pobres de toda Ásia, o Nepal é um país extremamente seguro. Mesmo com tamanha pobreza, você não sente que vai ser assaltado, pelo contrário, você se sente seguro e bem-vindo.

Uma coisa que eu acho muito forte nos Himalaias é a energia. É uma energia especial, que vem do seu próprio povo budista e dos monastérios. Sem dúvidas, uma energia muito forte. Você volta de lá transformado!

Bonito, Mato Grosso do Sul, Brasil

Já faz 15 anos que vou para Bonito e sempre que posso, dou um jeito de voltar! Bonito é um dos lugares mais maravilhosos do Brasil e do mundo. E não sou eu quem está falando: Esse ano foi destaque na lista de “melhores destinos” da National Geographic. Eu amo esse lugar porque ele respira aventura. Não tem como voltar de lá sem ter uma grande história para contar.

Gosto muito de água. E o que mais me atrai em Bonito é a combinação selva + fauna + água. Árvores e matas que abrigam os mais incríveis animais do nosso país, desde onças pintadas até pássaros raros como as araras azuis. Os rios de água transparente e peixes dourados são os mais deslumbrantes de todo o mundo. Sem falar na visibilidade na hora de mergulhar, aqui não precisa nem de máscara de mergulho! Você se sente em um daqueles aquários artificiais, só com uma “pequena” diferença: Esse aqui é natural. É como estar em um cenário de conto de fadas!

Bonito não seria tão incrível para mim e eu não amaria tanto esse lugar, se não fosse a grande amizade que eu tenho há muitos anos com o Juca da Agência Ygarapé Tour, que conhece Bonito como a palma de sua mão e que sempre me mostra um Bonito que é diferente daquele que é para os turistas.

Antártica

É um continente que não pertence a ninguém no mundo, e isso faz da Antártica um território ainda mais mágico. Quando você vai para lá, não parece nem que você está no Planeta Terra de tão único. Aqui não existe cultura como a americana ou a australiana por exemplo. É ‘terra de todo mundo’ e ao mesmo tempo ‘é terra de ninguém’, porque é o mais isolado, remoto e menos habitado de todo planeta! Todas essas características me fizeram amar muito a Antártica.

Sem falar que só para chegar lá já é uma aventura! Ou por mar ou pelo ar você não vai quando você quer e sim quando o tempo permitir. Por isso poucas pessoas a visitam…

E o mais incrível é a fauna desse lugar que chega a surpreender: É possível encontrar focas nadando em águas congeladas e centenas de pinguins brincando um com os outros em temperaturas extremas. Realmente a natureza é muito inteligente e maravilhosa!!!

Quer saber os outros 7 lugares do meu #TOP10? Fiquem ligados aqui que nas próximas semanas vou contar todos eles para vocês 😉