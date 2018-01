Trekking Solidário ao Everest

O Everest sempre foi um sonho. Mas só após 2010, quando trabalhei como médica por 4 meses entre Nepal e Tibet, minha vontade aumentou e esse sonho virou um objetivo de vida!

Minha ficha foi cair mesmo quando, da janela do avião, próximo a sobrevoar Kathmandu., olhei pro lado e vi algumas montanhas mais altas que eu! Imensas, poderosas, imponentes: a Cordilheira do Himalaia, a mais alta cadeia montanhosa do mundo. Ali me dei conta que ia mesmo escalar os 8.848 metros do Everest. O sonho estava prestes a se tornar realidade, mas ainda tinham muitos desafios intensos pela frente.

Fazia três anos que me preparava para isso, mais uma vida inteira de aventuras e expedições. Me sentia pronta. Porém, isso não impedia os receios e pensamentos do que poderia acontecer ali. As possibilidades eram infinitas, mas em primeiro lugar eu queria voltar viva e depois claro, com a minha missão cumprida.

Chegar ao cume de qualquer montanha faz com que toda sua vida passe diante dos seus olhos. Não tinha como me sentir mais próxima do céu e de Deus como ali. A gratidão, a conexão com a natureza e o sentimento de conquista transbordam de uma maneira intensa e inesquecível até hoje.

Só o que eu não imaginava, é que um Everest maior do que eu havia escalado em 2013 estava por vir…

Dois anos depois, voltei para o Nepal para mais uma difícil missão: atender as vítimas do terremoto mais fatal da história desse país. Foram mais de 8.500 mortos e centenas de prédios, casas, templos e monumentos destruídos… Era muito difícil de acreditar que aquele mesmo lugar que me proporcionou tantas alegrias e vitórias enchia o meu coração de tristeza e devastação.

Ver tudo aquilo de perto só me fez querer ajudar ainda mais essas pessoas que tanto me ajudaram. Foi daí que surgiu o Dharma Project. Um projeto meu e do meu amigo Andrei Polessi que visava arrecadar dinheiro com a venda de um photobook para a construção de uma escola para as crianças que ficaram órfãs por conta dos tremores.

Hoje vejo que o sonho de escalar o Everest fica pequeno comparado à necessidade que sinto em ajudar esse povo tão resiliente, humilde e lindo.

Este ano o meu Everest será ainda maior do que o de 2013 e o de 2015. Desta vez, voltarei para um dos trekkings mais encantadores do mundo, mesmo já o tendo feito mais ou menos umas 10 vezes na vida, será ainda mais emocionante e especial porque vou ter a oportunidade de conhecer a escola que construímos para as crianças de Patle. Lembram do sentimento de conquista que falei a pouco sobre ter chego ao cume do Everest?! Pois bem… Esqueçam ele naquele momento. Ele definitivamente aparece aqui, ajudando o próximo!

E o mais legal de tudo isso é que qualquer pessoa poderá embarcar nessa viagem junto comigo agora em abril. Em parceria com o Gente de Montanha e ao lado de amigos queridos como o Maximo Kausch e Andrei Polessi iremos até o acampamento base do Everest. Serão 140km (ida e volta) de caminhada em meio a paisagens incríveis, conhecendo a cultura dos himalaias e a cada passo que dermos, sabemos que estamos juntos ajudando a reconstruir o Nepal, esse país que agora luta para se reerguer.

Todo o lucro arrecado com o trekking será revertido para os projetos Dharma Project e Mount Everest Foundation.

Para maiores informações, acesse: http://www.gentedemontanha.com/trekking/trekking-solidario-everest-2017/

Te espero em Kathmandu!

AGRADECIMENTOS:

Gente de Montanha (http://www.gentedemontanha.com/)

Dharma Project (http://www.dharmaproject.com.br/)