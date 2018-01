Um breve relato da nossa expedição médica

Dias intensos e gratificantes. A Missão Médica VV no sertão do Piauí foi realizada entre primeiro e nove de novembro nos quilombos da Serra do Inácio, em Betânia do Piauí; Batemaré, em Paulistana; na comunidade Tanque de Cima, Angical, Escondido e na pequena cidade de Acauã, municípios que ficam no sul do estado, a aproximadamente 500 Km da capital, Teresina, onde o serviço público de saúde chega raramente, sendo oferecido com muitas deficiências.

A ação envolveu 23 voluntários, entre equipes médica e logística, além do grupo de apoio local. Participaram das atividades profissionais de mais de dez especialidades da área da saúde, como odontologia, psicologia , fisioterapia, clínica médica, cirurgia, pediatria, oftalmologia, ginecologia, infectologia, entre outros.

O atendimento domiciliar foi um diferencial. Pacientes com dificuldade de locomoção foram identificados com antecedência e receberam a visita de médicos, fisioterapeuta e psicólogo, que percorreram as estradas entre as comunidades quilombolas em veículos 4×4. Num dos casos, uma senhora de 77 anos recebeu a doação de um andador levado de São Paulo. Outros, recebiam os medicamentos necessários fornecidos pela nossa farmácia.

Além de consultas, os sertanejos tiveram acesso a exames e cirurgias, e receberam a medicação prescrita para os tratamentos. Pessoas com baixa visão voltaram para casa com o óculos indicado, montado na hora. Foram entregues 650 óculos feitos com material reciclado.

Durante os 9 dias da Missão Médica VV e quase 2000 atendimentos, tivemos 3 pacientes precisaram de atendimento de emergência e foram encaminhados para internação em Paulistana PI e Afranio PE, as poucas cidades da região a contar com hospital. Um desses pacientes, um menino de seis anos, apresentava quadro de desnutrição e desidratação graves e levou 2 dias no soro para que pudesse voltar a urinar.

Todo o material adquirido para a ação que sobrou foi doado para utilização nos municípios e continuara ajudando os sertanejos por alguns meses. O propósito agora é começar a organizar e planejar a segunda Missão Médica no sertão em 2017.

Com o patrocínio de:

Avon (http://www.avon.com.br/)

Roche (http://www.roche.com.br/)

Puma (http://shop.brasil.puma.com/)

Gente de Montanha (http://www.gentedemontanha.com/)

Dharma Project (http://dharmaproject.portfoliobox.net/)

Mitsubishi (http://www.mitsubishimotors.com.br/wps/portal/mit)

Agradecimentos:

Volunteer Vacation (https://www.volunteervacations.com.br)

Boutique de Sonhos – (https://www.instagram.com/feitoporumsertanejo/)

Missão MAIS (https://maisnomundo.org/)

Iris Piauí (http://www.irisglobal.org/piaui)

Instituto Água Viva (https://www.instagram.com/institutoaguaviva/)

Projeto Canudos (http://www.projetocanudos.com.br/)

Bionexo (http://bionexo.com/br/solucoes/bionexo/)

Alexandre Sampaio