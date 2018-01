Vamos juntos arrecadar alimentos para as famílias do Piauí?

É uma honra anunciar que em parceria com o Instituto Dharma, a Feira Adventure Sports Fair nos ajudará a arrecadar alimentos que serão doados para as famílias mais necessitadas do sertão do Piauí!

Por isso, quem gosta de esportes, aventura e quer conhecer as novidades deste setor tem mais um motivo para visitar a Adventure Sports Fair, a maior feira de esportes radicais da América Latina, que acontece no Expo Center Norte em São Paulo, dos dias 27 a 29 de outubro.

Para contribuir, basta levar 1 Kg de alimento não perecível junto com o seu ingresso para a feira.

Em 2016, foi realizada a primeira missão médica no Piauí, no sertão brasileiro. Junto com a Volunteer Vacations viabilizamos serviços de saúde e geração de renda aos moradores que mais precisavam. Foram cerca de 2 mil atendimentos médicos, entre eles 3 pacientes que precisaram de atendimento de emergência e foram encaminhados para internação em hospitais localizados em ouras cidades.

Desta vez, vamos contar com aproximadamente 28 voluntários, que irão ajudar aqueles que mais precisam em uma região muito pobre de nosso país. É um desafio grande pois realizamos os atendimentos a cada um ou dois dias num lugar diferente. Deslocamos equipe, aparelhos para realização de exames, consultório odontológico movel, pequenas cirurgias, etc.

Mas no final, ver que estamos ajudando aquelas pessoas, vale todo o esforço. E esse sempre será nosso principal objetivo: ajudar a fazer do mundo um lugar melhor. Graças a essa parceria, famílias mais necessitadas receberão ajuda durante todo ano de 2018! Vamos juntos?

Para adquirir seu ingresso: https://ingressorapido.com.br/venda/?id=1574#!/tickets

AGRADECIMENTOS:

Instituto Dharma

Volunteer Vacations

PTC Bio

Puma

Canon Brasil