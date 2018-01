Balança final

Fui conduzida a uma despedida antecipada. Na segunda-feira, fiquei sabendo que ao invés de terminarem na sexta, as aulas no Amasiko iriam só até a quarta. Porque não havia comida suficiente para toda a semana.

O motivo não me chocou. Não é a primeira vez que vejo faltar comida na escola — além da taxa de 40 mil shillings (R$ 35) por trimestre, cada aluno tem de contribuir com 5kg de feijão. No entanto, muitos acabam não trazendo a sua parte.

Mas fiquei chateada, claro. Primeiro por ter menos tempo com as kids. Segundo porque havia preparado aulas divertidas, caprichadas mesmo, para fazer com elas ao longo da semana.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A lição que tirei disso é: não guarde para amanhã a atividade especial que você pode dar na aula de hoje. Especialmente numa escola na África, onde calendários, horários e programas mudam do dia para a noite.

Eu, que não ligava muito para despedidas, agora gosto cada vez menos delas. Foi novamente difícil dizer tchau para as kids. O que conforta é vê-las indo para a casa, seguindo a vida, cantando aquela música que você ensinou, brincando com o jogo que construíram juntos ou olhando para trás e mandando um beijo com a mão.

Amasiko Greenschool em imagens Bruna Tiussu Amasiko Greenschool em imagens Amasiko Greenschool, no Lago Bunyonyi, sudoeste de Uganda. Amasiko Greenschool, no Lago Bunyonyi, sudoeste de Uganda.

Placa de sinalização que fiz para a escola.

Durante aula de inglês para o primário 1.

Depois de alguma insistência, meninas também jogam futebol no Amasiko.

Estudantes do primário 6 aprendem a brincadeira da estátua.

Angel e Rosary, duas de minhas aulas favoritas.

Primário 2 e seus aviões de papel.

Jogo de memória com as bandeiras africanas construído pelo primário 5.

239 livros encapados e catalogados para a primeira biblioteca da escola.

Alunos do primário 5 durante aula de ciência.

Intervalo com direito a bate-papo com as garotas.

Crianças do maternal brincam com seu elástico natural.

Meninas estudando para os exames.

Detalhe dos pés de um aluno na sala com chão de terra.

Caminha matinal, antes da aula, com alguns dos meus favoritos.

Termino mais essa experiência voluntária mais certa de que é só por meio da educação que veremos o mundo melhorar. E é apenas nas kids, na geração futura, que pensei quando me dispus a fazer essas coisinhas:

1. pintar uma placa de sinalização para a escola — eu, que não segurava um pincel há pelo menos dez anos

2. encadernar e classificar 239 livros de leitura para montar a primeira biblioteca do Amasiko

dar aulas de ciências e geografia pela primeira vez na vida

3. convencer os professores que meninas também jogam futebol, até instituírem que a bola é delas às quintas-feiras

4.gastar noites e noites preparando aulas de inglês que envolvessem jogos e brincadeiras

Ainda assim, se ponho na balança o que fiz e o que ganhei, tenho a clara sensação de que mais aprendi do que ensinei. Essas kids bakigas, os meus emburradinhos, sabem tocar a gente. Deixo o Amasiko Greenschool ainda mais coração mole. Eita, África!