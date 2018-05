Contas abertas

Ao pensar em largar tudo para se jogar no mundo como voluntário, as inseguranças são inúmeras. A que diz respeito ao dinheiro investido é que a mais martela na cabeça — pelo menos foi assim no meu caso.

Pesquisei exaustivamente passagens aéreas e sobre a economia e o modo de vida em cada país escolhido. Conversei bastante com os idealizadores dos projetos selecionados e com vários viajantes que já haviam passado por eles. Descobri todas as alternativas budgets para organizar minha jornada. Então fiz e refiz mil cálculos.

A decisão pré-viagem foi que eu gastaria no máááximo R$ 30 mil para 7 meses de trabalho voluntário em projetos em Gana, Uganda e Tanzânia. Nessa conta estavam passagens aéreas, vistos, seguro viagem, comida e hospedagem (que os projetos oferecem a um valor super em conta) e extras do dia a dia — transportes terrestres, restaurantes, bares, mercado, materiais escolares, internet, viagens de fim de semana, etc.

A três meses no fim da jornada, já sabia que estava gastando menos do que o previsto — das vantagens de ir para países da África subsaariana + das vantagens de viajar como voluntário. Mas só agora, ao refazer os cálculos aqui no Brasil, notei que gastei menos de 60% dos R$ 30 mil. Foram R$ 17.554.

Abro aqui minhas contas especialmente para você, que sonha em ser um Viajante Voluntário, mas não tem certeza se tem condições financeiras para isso.

Vale lembrar que deixei de fora dos cálculos gastos não relacionados ao meu voluntariado: uma viagem de 21 dias (minha viagem de “férias”) feita de caminhão da África do Sul à Tanzânia; uma visita de 5 dias a Ruanda; e compras pessoais. Para as contas, considerei US$ 1 = R$ 3,30.

Passagens aéreas: R$ 6.180

Vistos: R$ 759

Seguro de saúde: R$ 1.198

Comida + hospedagem nos projetos por 210 dias: US$ 5/dia = R$ 3.465

Comida + hospedagem em viagens curtas por 30 dias: US$ 20/dia = R$ 1.980

Extras por 240 dias: US$ 5/dia = R$ 3.972

TOTAL: R$ 17.554