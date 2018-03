Curiosidade, pânico e alegria

Quando os branquelos de uniforme azul chegaram trazendo caixas de parafernálias, as kids todas arregalaram seus olhos curiosos. “Estes doutores vieram checar os dentes de vocês”, explicou o diretor da Bright School. Os olhares curiosos continuaram lá, afinal, nenhum aluno da escola havia passado por tal experiência antes.

Estamos falando de crianças entre 3 e 16 anos. E que nunca tiveram a chance de ir ao dentista. O pouco que sabem sobre higiene bucal é o que a escola consegue ensinar. Na lista de materiais pedidos no início do ano, constam três escovas de dentes e três pastas — mas nem todos os pais dão bola à exigência. E o hábito é escovar os dentes apenas uma vez por dia: pela manhã.

Tudo isso explica muito os inúmeros dentes maltratados e sorrisos amarelos vistos por aqui. Tanto de crianças quanto de adultos. Os dentes manchados chamaram minha atenção logo que cheguei. Tem gente (um dentista local, inclusive) que explica que é por causa da água cheia de flúor que muitos bebem. Eu sinceramente não sei se é só isso.

Voltando à visita dos doutores branquelos (eram da Alemanha), posso dizer que os olhos curiosos foram substituídos por olhares amedrontados logo após a estreia do tradicional motorzinho de dentista. As kids daqui são muito fortes, não choram fácil, não, mas muitas não conseguiram esconder o medo. Que ficou pouco mais evidente depois da primeira anestesia aplicada — com seringa, vale ressaltar — e do primeiro dente extraído. Nessa hora até eu, que estava lá tentando tranquilizar as kids, fiz cara de pânico.

Mas como boas crianças africanas que são, elas se levantavam da cadeira após atendimento esbanjando agora um olhar de tranquilidade. Chegavam perto dos colegas dizendo: “foi moleza, não dói nadinha”. E então se viravam para mim, pois queriam uma foto. Pedido realizado com gosto. Seus novos sorrisos merecem demais.