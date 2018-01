Fica, tem surpresa!

Sou do tipo que curte fazer aniversário. Reflito sobre o ano que passou, faço aquele balancinho básico e sempre comemoro de alguma forma. Também penso sobre o que espero para o próximo ciclo, faço planos, aquelas coisas…

Mas calhou de meu aniversário ser hoje, três dias antes de deixar Gana. Minha cabeça estava totalmente ocupada com essa despedida. É tanta informação para ainda ser processada e tanta gente (crianças principalmente) com quem quero aproveitar os últimos minutos que nem sobrou espaço mental para o aniversário.

O pessoal da escola, porém, deu um jeitinho de deixar meu dia especial. Amigos voluntários, Edu, meu marido, e professores fizeram um cartão lindíssimo junto com as crianças. A encarregada de entregá-lo foi Juli, minha aluna favorita. Foi daqueles presentes-surpresa que sacodem a gente por dentro.

Ainda não parei para fazer o balanço do ciclo passado. Mas já sei um de seus tópicos: essa experiência voluntária em Kumasi tem me transformado numa coração-mole. Ou vai ver que é a idade…