Questionário pra muzungo

Depois de quase um mês aqui no Amasiko ainda há alunos que me olham com aquela cara de surpresa. Como se eu, muzungo, fosse um ser de outro planeta.

Porque aqui nessa zona rural, in the middle of nowhere e quase na fronteira com a Ruanda, é difícil mesmo ver branquelos que vão além do turismo no Lago Bunyonyi e deslocamentos feitos de carro. Ter um que aparece e vai dar aulas na escola então…

Isso faz com que eu responda as mesmas perguntas todo santo dia. As basiconas são:

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1. What is your name?

2. Where are you going?

3. In what class are you going?

Outras demostram que as crianças tentam dar seu jeito de chegar perto, criar algum contato:

1. Bruna, what is your name? (Sim, acontece bastante)

2. Do you have a kid? (porque aqui rola a regra casou, faz filho)

3. What’s the name of your husband?

4. What’s the name of your mother?

5. What’s this? (apontando pro meu relógio, meu anel ou meu brinco)

Na semana passada, recebi perguntas mais criativas:

1. Are you catholic or evangelic? Respondi católica, daí vieram as próximas questões

2. Where is your rosary?

3. Do you go to church?

E rolaram algumas ainda mais inusitadas:

1. Do you play sex? (achei o play engraçado, mas tá valendo)

2. Is it sweet? (perguntei se ela queria dizer good, ela disse que sim)

3. Which contraceptive method do you use?

4. Are you happy?

Fiquei bem feliz com esta última leva de questões, principalmente porque vieram de meninas. Go, girls! Ask me more 🙂