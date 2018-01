Vias Alterlatinas

Carnaval andino? Também tem!

Morei em Cochabamba, Bolívia, por 3 anos, bem pequena, em meados dos anos 80. Minhas lembranças do país são uma mistura de imagens onde sempre se destacam as roupas tremendamente adornadas e coloridas das indígenas. Outra são as elaboradas e compridas tranças. E do Carnaval, as divertidas guerras de bexigas cheias de água. A Bolívia