O incendio na Patagonia chilena

Reuters

Como tudo pode mudar tão rápido? Vejam apenas um post abaixo o relato da viagem ao Parque Nacional Torres del Piane que fiz em novembro. E agora vejam a foto da Reuters sobre o incendio que consome esta beleza natural selvagem e extrema. Até o momento apenas um turista, um israelense de 23 anos, é acusado de ter causado o incendio. Ele teria se descuidado na hora de colocar fogo no papel higiênico…

Por aqui, vou relatando as informações que estou recebendo, principalmente das pessoas que trabalham com turismo na Patagônia.

O presidente chileno Sebastián Piñera afirmou nesta segunda –feira que quatro dos seis focos que arrasaram até o momento quase 13 mil hectares do Parque Nacional Torres del Paine, estão controlados. O que não significa que estejam apagados.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O fogo, que começou no dia 27 de dezembro, se espalhou rapidmente devido ao clima seco com fortes ventos, carateristicos da região. De dezembro a fevereiro é a alta temporada de visitação na Patagônia e o Parque, que tambem é um patrimonio da Humanidade, teve que ser fechado por conta da tragédia ambiental.

Outro comunicado da presidência da república informa que pode ser reaberta a parte norte do Torres del Paine, no dia 4, quarta. Quase 800 brigadistas e voluntários trabalham na tentativa de apagar o fogo.

Os empresários do ramo de ecoturismo estão preocupados, mas um pouco mais aliviados com a possibilidade de abertura parcial do Parque Nacional Torres del Paine.

Veja abaixo o mapa com as áreas que não foram afetadas pelo fogo, produzida pelo Hotel Las Torres, que como contei anteriormente, fica bem no centro do Parque e portanto estão acompanhando de perto, e ajudando com suprimentos e voluntários. Vejam a nota no blog do Hotel com mais informações, aqui