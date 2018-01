A multicor Guatapé

Nuestra América tem regiões de culturas muito peculiares, e até pitorescas.

Foi nas montanhas do oeste da região de Antioquia, na Colômbia, que encontrei um encanto de cidade quando fui convidada para dar um curso de rádio comunitária. Estas regiões dependem muito deste tipo de comunicação.

Guatapé é uma cidade a pouco mais de 75 km de Medellín, ou cerca de duas horas de ônibus, que cresceu em torno de uma represa. Ou melhor, a segunda versão, Guatapé 2, nasceu depois de alagarem a primeira cidade.

As margens do lago oferecem para a cidade um enorme potencial turístico, estimulado pelas atividades aquáticas.

Pertinho da água também está um dos grandes atrativos da cidade, a Piedra del Peñol. Uma espécie de Pão de Açúcar de 200 metros de altura, com um mirante no topo. Para chegar lá basta superar os 650 degraus que valem a pena para apreciar o visual da cadeia de montanhas beijando a água.

O outro grande barato de Guatapé são suas casinhas… ah! As casinhas. Um festival multicor com um detalhe que transforma a paisagem: todas têm rodapé em relevo com desenhos e figuras coloridas. São chamado de zócalos.

Saí para caminhar com dois moradores da região. Paramos para tomar um tintico, cafezinho típico colombiano, no centrinho histórico da cidade. E eu encantada com os rodapés maravilhoso. Me explicaram que cada morador pode escolher qual será a ¨cara¨ que a casa terá. Às vezes são os gostos musicais do dono, uma homenagem ao filho, orgulho da profissão, figuras da vida paisa… Tem de tudo no rodapé!

Vale a pena para passar o dia, ou no máximo um final de semana (há pousadas no entorno da represa muito interessantes).

Os ônibus saem do Terminal Norte de Medellín.

Outra curiosidade: Guatapé, por todas estas qualidades (água e cores) y um pueblo muy simpático, é uma das cidades colombianas mais populares no instragam. Vale conferir o @guatape_colombia

E para acompanhar, vou indicar sempre uma trilha sonora direto da Playlist Vias Alterlatinas. A Colômbia talvez seja o pais mais próximo do Brasil se tratando de variedade musical. E uma viagem pelo território paisa tem que ter muita música animada. Que tal esta seleção?