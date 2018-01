Adiós Cerati, um dos maiores do rock latino

Faleceu nesta quinta-feira, depois de quatro anos em coma decorrente de um AVC, o músico argentino Gustavo Cerati, líder de uma das mais influentes e importantes bandas de rock da América do sul, o Soda Estéreo.

Nos últimos anos, antes do acidente vascular cerebral em 2010, Cerati estava dedicado à carreira solo, gravando e participando de discos e grandes parcerias no pop/rock latinoamericano.

Cerati foi um referencia para diversas gerações, nas composições e principalmente no seu estilo vocal. E os quatro anos de seu estado de coma foram acompanhados devotadamente pelos fãs e amigos que esperavam que volviera.

Nao vou me estender muito aqui, mas sim colocar as melhores matérias que saíram sobre Cerati, alem do principais tuites, onde até a presidenta Cristina Kirchner prestou sua homenagem, onde lembra das parceria com ‘el Flaco’ Spinetta, também falecido, e que já escrevi neste blog sobre ele.Relembre aqui.

A comoção é tamanha que as hashtags #AdiosCerati e #HastaSiempreCerati estão entre os trendingtopics. 🙁

A revista Rolling Stone da Argentina publicou matéria com os principais artistas da música latinoamericana e suas homenagens pelo Twitter .

O jornal El pais também dedicou um grande espaço a Cerati.Leia aqui

Com o Bajofono, na musica El Mareo

E o classico do Soda Estereo, De musica Ligera