Águas de março…no Peru

O governo peruano informa que os principais destinos estão fora de risco e seguem recebendo turistas normalmente, mas para quem está com viagem marcada para estes dias, vale redobrar a atenção.

Desde janeiro as fortes chuvas, decorrentes do fenômeno El Niño, tem provocado grandes enchentes e desastres em algumas regiões do Peru. A situação se agravou nas últimas semanas e aumentaram as enchentes, os deslizamentos de terra conhecidos como huaycos, e rios importantes, com o Rímac, transbordaram.

Alguns povoados nos arredores de Lima, também foram afetados, mas os principais atrativos da capital estão habilitados para a visita de turistas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com informações do PromPerú- uma comissão para difusão do país para exportação e turismo, a situação está complicada fora das áreas de grande circulação turística. Também de acordo com a nota divulgada, viagens para o conhecido circuito turístico sul, onde estão as cidade de Cusco, Arequipa e Puno, continuam sendo realizadas, sem nenhuma alteração, assim como as visitas a outras regiões famosas do país.

Se estiver com viagem marcada por estes dias, vale levar este contatos:

IPeru – (01) 574-8000 / iperu@promperu.gob.pe / http://www.peru.travel/pt-br/

FUERZA HERMANOS!