Brasileiro que concorre ao Global Teacher Prize também criou soluções para o Cerrado

Conhecí o professor e engenheiro da Universidade Federal do Mato Grosso, Marcio Andrade, durante uma entrega de Premio da Fecomercio. De lá sai com uma caixinha de castanha do Cerrado chamada Baru e a certeza de que aquele projeto, MdeA Brasil, era incrível.

Levava alternativas econômicas para o Cerrado brasileiro, estimulando o extrativismo das castanha e o plantio de uma espécie de arvore, a Baru, ainda umas das poucas não extintas neste bioma super explorado.

Depois o encontrei em outro premio, o Novelis de Sustentabilidade.

Era o momento de conversar com o Marcio sobre este projeto que cria alternativas econômicas contra o desmatamento. A madeira da Castanha era vendida para fazer cerca! E agora ajuda a muitas famílias.

Um caminho similar é a solução para a Amazonia. Como frear o desmatamento, se não há alternativas econômicas mais atraentes para manter a floresta em pe?

Ouçam o papo que tive com ele no Planeta Estadão do ultimo final de semana

Aproveitem! Ouça aqui