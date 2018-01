Calle 13 prepara música com Julian Assange e Tom Morello

Já há um tempo o inquieto vocalista do grupo porto-riquenho Calle 13, René Perez, se afastou do estigma de “cantor de banda de reggaeton” para transformar-se numa voz de protesto, jovem, com grande repercussão na America do Sul. Já escrevi sobre a incrível “Latinoamerica”, do Calle 13, por aqui.

Ele também se envolve em polêmicas, mas não fugindo de uma postura política ou social firme.

É de esperar mais uma dessas, bem no estilo de Residente, para o dia 13 de novembro. Acabam de soltar um trailer com imagens do processo de produção de uma música em parceria com Julian Assange (Wikileaks), Tom Morello (Rage Against the Machine, Audioslave) e Kamilya Jubran (cantora palestina).

Confere aqui:

