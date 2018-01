Coco, el Paragua y la Pequeña Wendy

Adoro os artistas “populares” da América do Sul.Daqueles que saem do youtube para fazer sucesso pelos Andes, na Amazônia boliviana/peruana, pela Patagônia…

O sucesso mundial da cantora Rihanna, Umbrella, já rendeu boas versões. E na minha modesta opinião, até melhores do que a original (uma é a versão do The Baseballs, por exemplo).

Mas uso este gancho pra falar da irreverência dos artistas latinos populares. Assim como o tecnobrega no Brasil, com o sucesso pela internet e discos vendidos pelos próprios artistas nos shows, existem figuras pra lá de exóticas no cenário musical latino, que são consideradas ‘cult’.

A graça, e a esperteza do nosso querido paraguaio, que “cruzó la frontera y encontro uma vida nueva” estão na versão reggeton da musica, na letra e na dancinha dele pelas ruas!

Pra começar, umbrella = paragua em castelhano. E também Paragua = forma discriminatória de chamar os paraguaios fora de seu país.

E ele lamenta na música inteira que é discriminado na Argentina, pra onde ele foi atrás de um amor.

Portanto, com vocês, Coco, el Paragua, que no es ningún Paragua.

E agora a incrível Pequeña Wendy Sulca

Esta peruana, que hoje não é tão pequena assim, bombou na web cantando musicas com temas que realmente não combinavam digamos, com assuntos infantis. Começou com ‘Cerveza‘ (tem outra que chama ‘La tetita’, pra ter uma idéia)

Reparem que tudo foi gravado no quintal andino de Wendy. Com direito a sampoña, lhamas e roupa típica andina. Ela faz sucesso.Basta colocar no youtube e ver shows e entrevistas que a ex-pequeña Wendy faz pela América do Sul.

Hoje não resisti e mostro como está Wendy. Perdeu o pudor de vez e canta…Madonna! Enjoy!

Que outros artistas deste tipo vocês conhecem?