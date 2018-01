Começou a temporada com neve, muita neve!

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apareço geralmente por aqui quando estou em viagem, já repararam?Bom, e esta é novamente para minha terra amada, Chile.Estou conhecendo iniciativas de hotéis para a temporada de neve, que está na sua primeira semana, na região do sul do Chile, entre as cidades de Concepcion e Chillán.As Termas de Chillán, o complexo hoteleiro, fica a 2 horas da cidade de Concepcion, opção para quem chega de avião saindo da capital Santiago.Existe uma charmosa opção de chegar de trem. A chegada é na cidade de Chillán.Este é o começo do sul do Chile, antes das famosas Pucón e Villarrica.Aqui, a Cordilheira dos Andes fica mais distante, para se destacarem na paisagem os inúmeros vulcões. Com grandes nevadas, nevascas como se dice em Chile, a descida de esqui ou snowboard é mais suave e faz com que seja um destino cada vez mais procurado e desejado por turistas e pelos próprios chilenos.Mas foi nesta região que há dois anos atrás houve uma grande tragédia no país. Exatamente em Concepción foi o epicentro do terremoto que assustou a America do Sul. Conversei com Juan, motorista de um dos hotéis, que contou do horror de ver o mar invadindo tudo, e o chão sem parar de tremer por mais de 2 minutos.Incrivelmente, tudo esta muito bem arrumado, e pelas estradas nem se suspeita que algo desta proporção aconteceu.

Voltando ao tema neve, e por isso acho pertinente este post, posso afirmar que pelo menos 80% das pessoas que cruzei por aqui é brasileiro. Estão por todas as partes!



O gerente de um dos hotéis, Francisco Prieto, me conta da surpresa e da preparação que eles tem para receber os brazucas. São animados e não param de chegar.

Eles capricham na gastronomia chilena, para atrair estes turistas.

Não posso resistir de contar de uma dos mais delicioso que provei por aqui, no restaurante El Montanhês, do Resort Termas de Chillán: um carpaccio de polvo e loco (uma iguaria de marisco chileno, nham!) regado com limão siciliano e cebolhinha. Como se diz no Brasil, é de comer rezando!



Chega de glutonices, afinal não escrevo pro Paladar.

Amanhã conto sobre os lindos cães Alaskin Malamute, usados para passeios em trenó.



Informações: www.termasdechillan.cl