Culinária amazônica e uma receita de tucunaré especial para o blog

Tucunaré, filhote, pintado, surubim, jaraqui, pirarucu e tambaqui são só algumas das espécies de peixes amazônicos que o chef Jander Monteiro, há 26 anos na profissão, sabe cozinhar. Para os preparos a lista também é grande: ensopado, muqueca, assado, ceviche, carpaccio, frito, cozido, caldeirada…

O conheci a bordo do IARA, uma embarcação com capacidade para 20 pessoas, de luxo, com cabines com ar condicionado. Tudo para que a experiência navegando pelos rios amazônicos seja de primeira.

O chef, natural do Amazonas, acostuma acompanhar estas viagens como contratado para preparar verdadeiros banquetes com sabor da Amazônia.

Na viagem em questão(fiquei cerca de 5 dias embarcada), navegamos 18 horas para chegar na cidade terra do Guaraná, Maués. Conto desta viagem, a convite do Guaraná Antarctica , num outro post.

Quero chegar literalmente ao ponto. O chef Jander Monteiro liberou com exclusividade para o Vias Alterlatinas uma receita para preparar um peixe com toque amazônico.

Vamos lá :

Tucunaré recheado com queijo branco

1 tucunaré de 1 kg

3 limões

500gr queijo branco

3 cebolas grandes picados

3 pimentões verdes picados

5 tomates picados sem sementes

1 maço de cebolinha

6 dentes de alho roxo com palha, bem picado

2 xícaras de farinha branca

Pimenta do reino a gosto

Sal a gosto

1 vidro de azeite extra virgem

Modo de preparo

Limpar o peixe e tirar as escamas

Dar cortes grandes em todo o peixe

Corte os limões, esprema todo o suco em uma assadeira e coloque azeite, sal pimenta do reino. Reserve.

Recheio:

Num refeitório coloque a cebola, tomate, pimentão, cebolinha, alho, farinha e azeite. Misture todos os ingredientes, corte o queijo branco em cubos e misture bem.

Coloque o recheio no peixe e leve ao forno por 2 horas.