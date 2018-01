Melhor vídeo de turismo das Américas vai para o Chile

Não é por que sou chilena, não. Mas queria compartilhar o belo vídeo ¨Find Your Chile¨ produzido pela marca Chile, para apresentar os destinos do país.

Esta produção ganhou o primeiro lugar na região das Américas no Tourism Video Competition 2017 da World Tourism Organization -UNWTO, ou OMT -Organização Mundial do Turismo, em setembro.

Um prato cheio para emocionar quem já conhece o país, ou para quem ainda vai conhecer. Este é o video geral, com um panahdo das regiões e depoimento de turistas. No canal do país no Youtube é possível encontrar produções para cada destino, como ¨Lagos e vulcões esperam por você¨, ¨O norte e o deserto esperam por você¨, entre outros.

Qual o melhor lugar que você conheceu no Chile? O meu preferido é a região do sul, de Isla Chiloé até o Cabo de Hornos.