Mobilidade na América do Sul e a bicicleta de David Byrne

Em 201o, o multimúsico David Byrne lançou o livro Diários de Bicicleta no Brasil. São histórias muito divertidas de como ele percorre o mundo e conhece cidades sob a ótica da bike. Muito legal, mesmo.Tem prefácio do Tom Zé.

E empolgado com o tema organizou no ano seguinte, 2011, um Fórum interessante, o Fórum Cidades, Bicicletas e o futuro da Mobilidade. Levou esta discussão para vários países na América do Sul (Colômbia, Chile, Argentina, Equador…), continente mais do que exaltado, pesquisado e amado por Byrne.

Aqui em São Paulo tive a honra de mediar este encontro, que foi no SESC Pinheiros. David Byrne começou com sua apresentação, mostrando como existem cidades que realmente estão pensadas, ou reformadas, para priorizar o contato dos seus cidadãos com suas vias, ruas, praças, parques, entre eles e como a bicicleta, seu meio de transporte preferido, pode ser viável sim.

E convidou em cada país especialistas para debater com ele. Em São Paulo o acompanharam o então secretario municipal de transportes, Marcelo Branco, o sociólogo e engenheiro civil, integrante do ITDP, Eduardo Vasconcellos e o cicloativista Arturo Alcorta.

Trouxe este tema novamente aqui no blog porque assistindo ao vídeo me chamou a atenção como os assuntos, as colocações, são muito pertinentes em pleno 2014 quando em São Paulo estamos vendo a ampliação das ciclovias, plano diretor atualizado, novas regras para os corredores de ônibus e de ressaca das manifestações de 2013, justamente começadas pelo … preço da passagem de ônibus!

Segue o vídeo aqui (aproveitem!):

