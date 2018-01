Novos olhos para o mar

Em fevereiro de 1013 uma nova frente de trabalho para o oceano foi criada. Formada por ex-presidentes e ministros na sua maioria, a Comissão Oceano Mundial é uma iniciativa independente que tem por objetivo frear a degradação e restaurar a saúde dos oceanos. A primeira reunião já foi logo depois da criação, março de 2013, e acaba de encerrar outra no ultimo dia 6 de julho, em Nova York, onde também foi anunciada a escolha do ex-ministro Luiz Fernando Furlan, para representar o Brasil neste importante colegiado.

O presidente da Comissão Oceano Mundial é o ex-presidente José Maria Figueres, juntamente com o ministro da presidência sul-africana, Trevor Manuel e com o ex-ministro de assuntos exteriores do Reino Unido, David Miliband.

Da reunião da última semana, o tema comum foi a segurança em alto-mar.

De acordo com a declaração da reunião de Nova York, a Comissão acredita que todos os barcos que circulam em alto mar deveriam ter números de identificação e que pudessem ser monitorados com tecnologia satelital, ou semelhante.

Ainda de acordo com nota emitida pela Comissão “atualmente só navios de passageiros e grandes navios mercantes são obrigados a levar números únicos e intransferíveis da Organização Marítima Internacional –OMI e levar equipamentos para o monitoramente da sua localização em tempo real. Mas outros barcos que circulam em alto – mar (as águas internacionais que ocupam quase metade da superfície do planeta), não tem a mesma obrigação. As Nações Unidas já advertiram que isto facilita o tráfico de pessoas, drogas e armas , assim como a pesca ilegal.

“No século XXI, enquanto os Estados se preocupam pela segurança em suas fronteiras e cidadão, parece incrível que tenham deixado um vazio tão grande na proteção, onde hoje pode passar um barco pesqueiro carregado, por exemplo, de explosivos.”, declarou o presidente da Comissão Oceano Mundial, José Maria Figueres. ”

A nota completa pode ser vista (em espanhol e inglês) aqui: www.globaloceancommission.org