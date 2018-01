O que a Paraíba tem

A capital da Paraíba, João Pessoa, já surpreende pelo grande cinturão verde que a protege.

Intercalando a paisagem com grandes e históricas igrejas e conventos, a cidade é rodeada por restaurantes que servem comidas típicas. Mas aproveite rapidamente o horário do almoço, pois é difícil encontrar opções abertas após às 15h.

A Paraíba se caracteriza por ter pouquíssimas construções na sua orla marinha, e é neste espaço que estão os grandes destaques do Estado.



(Foto: Paulina Chamorro)

(Foto: Paulina Chamorro)

Projeto Peixe-boi

Logo ao norte do litoral, vale a pena conhecer os espaço da Área de Proteção Ambiental de Mamanguape, local de uma das bases do Projeto Peixe-Boi.

Na região da Barra, é possível conhecer os diferentes ambientes protegidos do Nordeste brasileiro e, principalmente, o estuário onde está o cativeiro natural que o projeto mantém.

Geralmente peixes-bois vindos de resgate se adaptam ao ambiente selvagem nesta região. Para ir até o cativeiro, só de canoa e o Projeto ajuda no contato com os locais para o transporte.



(Foto: Paulina Chamorro)

Trabalho manual

No final do passeio ao cativeiro é possível visitar o ateliê das costureiras da comunidade local onde são confeccionados os bichos de pelúcia vendidos pelo Projeto Peixe-Boi. Um passeio que rende boas risadas e oportunidades de conhecer na natureza o dia-a-dia de moradores litorâneos da Paraíba.

Museu baleeiro

Próximo da capital João Pessoa, o município de Lucena abriga ainda espaço para a preservação da memória triste da nossa costa. Costinha é a cidadela que junto com Imbituba, em SC, e Cabo Frio, no RJ, foi uma grande estação baleeira até meados do século 20.

Existe uma tentativa de transformar a grande estrutura em Museu, mas ainda é possível observar como a estação baleeira.

Descendo um pouco da capital está a Ponta do Seixas, marcada por um farol, e considerada o ponto mais oriental das Américas. Vale pelo registro geográfico, pois as praias são bem lotadas.



Ruínas em museu baleeiro (Foto: Paulina Chamorro)

Praias deslumbrantes

Logo ao sul do Estado da Paraíba, está região costeira de Tambaba e Coqueirinho. Lindíssimas praias, pequenas e com falésias moldando-as.

Para os mais “naturais”, Tambaba é uma praia de naturalismo, respeitada e onde a vida segue tranqüila.

De norte a Sul pela costa, a Paraíba é intensa, cultural, protegida e interessante. Este roteiro pode ser feito até em 4 dias. Depende da sua disposição para conhecer!



(Foto: Paulina Chamorro)