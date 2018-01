Se fué `el flaco´ iluminado

Luis Alberto Spinetta, compositor, guitarrista, cantor e um dos músicos mais influentes do rock argentino, faleceu em Buenos Aires, nesta quarta, dia 8, mesmo dia do cantor brasileiro Wando.

Decorrente de um câncer de pulmão, El Flaco, “o magro”, como também era carinhosamente conhecido, partiu deixando um buraco na America do Sul, apasionada por buenas letras y musica.

Alguém tuitou ontem: o rock argentino perdeu beleza e profundidade.

E é verdade. Ao lado de Charly Gracia, Spinetta era inspiração e referencia desde o final dos anos 60, quando começou a produzir e criar bandas incessantemente. (Charly também não escapou. Gravaram disco juntos também). Só na ordem cronológica de formação temos os grupos Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade…

De 1969 até 2010 foram cerca de 40 discos lançados, que definiram o tom do rock argentino.Generoso, El Flaco estava sempre antenado. Gravou com músicos mais jovens e acompanhou várias regravações de suas potentes composições.

Assim como a morte de Wando provocou reações nas redes sociais, pela America do Sur foram inúmeras também ao sair a noticias da morte de Luis Alberto Spinetta:

O compositor uruguaio Jorge Drexler : “Hoy quedamos un poco más solos, nuestro admirado maestro Spinetta fue a mojarse los pies a la luna.Gracias Flaco por tantas y tantas cosas.”

O ator mexicano Gael García Bernal : “Me voy a dormir en Madrid con el corazón al arrullo del polen resplandeciente de los acordes de Spinetta. Gracias Flaco!”

O músico brasileiro Ed Motta, que até deu uma entrevista à Radio Nacional de Argentina, acordou no seu twitte nesta quinta com o lamento: “Não tenho vontade de fazer nada… A morte do Spinetta me deixou em tristeza profunda, a identificação com ele é grande mesmo. Depressão…”

E a organização do Grammy Latino, que acontece por sinal neste domingo, dia 12 de fevereiro, também registrou: “Lamentamos mucho la partida de Luis Alberto Spinetta un gran ICONO del Rock en Español. Lo oiremos siempre en nuestros corazones!!”

Separei do disco “El Jardin de los presentes”, do tempo da banda Invisible, 1976, a música ‘Los Libros de la buena memória’. Aqui numa apresentação para a TV, quando já era Spinetta Jade com outro ícone argentino, Pedro Aznar.

Era o no un gran poeta?

El vino entibia sueños al jadear

Desde su boca de verdeado dulzor

Y entre los libros de la buena memoria

Se queda oyendo como un ciego frente al mar.

Mi voz le llegará

Mi boca también

Tal vez le confiare

Que eras el vestigio del futuro.

Rojas y verdes luces del amor

Prestidigitan bajo un halo de rush

Que sombra extraña te oculto de mi guiño

Que nunca oiste la hojarasca crepitar?

Pues yo te escribiré

Yo te hare llorar

Mi boca besará

Toda la ternura de tu acuario.

Que frases de composições te marcaram de Spinetta?