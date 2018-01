testemunhasdoclima: a cidade de Chacas, no Peru, tem tudo a ver com o Rio Amazonas

Cuidad de Chacas, a 3.350 m de altitude. Aqui, na região de Ancash, norte do Peru, viveram povos pré incaicos. Mantém uma tradição forte de ter festas que lembram as lutas contra os españoles, los colonizadores. Está na bacia do Rio Marañón. Um povo que vive do clima da montanha e da água do degelo. Cada vez derretendo mais rápido, e cada vez indo mais água pro rio Marañón, que vai dar no Rio Amazonas. E quando o gelo acabar!? Sofremos nós, sofrem eles. Mas quem causou tudo isso mesmo!?‪

A cidade é conhecida na região de Ancash, onde estão a Cordillera Blanca e a Cordillera Negra ( e em cada uma tem um sistema de agricultura e tipo de colheita), por ter os lindos vitrais que saem da Instituição Don Bosco. Os artesãos chegam jovens para aprender técnicas para montagem de vitrais e em madeira em marchetaria e esculturas em madeiras .