1 2 3 4 5 5 Cultura e modernidade na vivaz Calgary 1 2 3 4

Deve haver um motivo pelo qual Calgary continua aparecendo nas listas de melhores cidades canadenses para se visitar - ou viver. Tanto nos edifícios quanto nos monumentos, os traços contemporâneos predominam. Ultimamente, o símbolo mais cool da cidade é Wonderland, escultura do espanhol Jaume Plensa. A cabeça de mulher com 12 metros de altura, toda feita de fios brancos de aço trançados, parece um holograma que domina o centro da cidade. Ali pertinho estão sendo construídos uma nova biblioteca municipal e o novo National Music Center.

Sempre ele

Polêmica em muitas cidades do mundo, a arquitetura do valenciano Santiago Calatrava caiu como uma luva em Calgary. Apenas pedestres podem atravessar o Rio Bow caminhando pelos traços modernosos e futuristas da Peace Bridge, mas a ponte, inaugurada em 2012, já é atração turística obrigatória da cidade. Contrariando o estilo que o consagrou, Calatrava abriu mão dos tons brancos e adotou um vermelho vibrante.

Acervo

Com apenas dois anos de vida, a Esker Foundation (eskerfoundation.com) reúne uma das melhores coleções privadas de arte contemporânea de Calgary. Além do acervo fixo, em 2015 deve receber a maior mostra de arte contemporânea do país na exposição Oh, Canada. Um concorrente de peso é o Glenbow Museum (glenbow.org), maior coleção de arte do oeste canadense, com exibições de obras dos últimos três séculos.

Vanguarda

Misto de galeria de arte, loja de móveis e design num espaço de mil metros quadrados, a Dade Art and Design Lab (dadeartanddesignlab.com) deu novos ares a uma garagem velha. Oferece objetos criativos de artistas locais, que vão de sofás a talheres, de mesas a pôsteres e papéis de parede. As boas-vindas ficam a cargo de Lola, a gata vira-lata do lugar.

Cozinha

Perdoe o trocadilho, mas a fama do Notable (notabletherestaurant.ca) é notável. O restaurante do chef Michel Noble se define como "gourmet casual" e prepara criações que podem ser vistas do salão. Guarde espaço para o stilton cheesecake, com compota de ruibarbo, um dos mais famosos de Calgary (11 dólares canadenses ou R$ 25). / THE NEW YORK TIMES