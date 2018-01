Depende do seu orçamento, claro. Mas vale lembrar que, apesar do susto de ver o dólar na casa dos R$ 2, o cenário está longe de ser alarmante - basta comparar com a cotação no fim de 2008, quando a moeda americana chegou a valer R$ 2,43. Na CVC, maior operadora de viagem do País, a venda de destinos internacionais segue aquecida. A empresa, que não alterou preços e parcela em 10 vezes, constatou em pesquisa com clientes que o dólar até pouco acima dos R$ 2 ainda é visto como atrativo para ir ao exterior. O site de reserva de hospedagem hoteis.com dá desconto de 11% para compensar a alta da moeda americana.