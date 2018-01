1- Pela costa

Uma sucessão de lindas praias, ao longo de aproximadamente 35 quilômetros, entre Japaratinga e Barra do Camaragibe. A chamada Rota Ecológica é repleta de pequenos povoados litorâneos, onde a vida tem um ritmo mais tranquilo – embora esse cenário esteja cada vez mais ameaçado com a grande quantidade de condomínios que vêm se espalhando por ali. Ao menos por enquanto, o visitante consegue curtir o mar sempre convidativo da costa alagoana e se deparar com mulheres preparando mandioca numa casa de farinha comunitária. Ou observar, pela manhã, famílias com baldes cheios de mariscos recém-capturados para o almoço do dia. Já as antigas praças de TV, com um televisor comunitário, são cada vez mais raras.

É possível explorar boa parte desse trecho litorâneo de bike (como eu fiz) ou nos passeios de buggy. Vale dizer que os veículos não podem rodar nas praias, então eles seguem pela AL-101 parando em pontos determinados para os turistas se banharem. O bacana é que os bugueiros sempre conhecem pontos estratégicos e trazem seu olhar local para o roteiro, com histórias e dicas. O passeio de 3 horas custa R$ 150 – reserve na própria pousada.

Mas se você tiver optado por alugar carro e não quiser ter a despesa extra do buggy, pode fazer um roteiro semelhante por conta própria. Mas informe-se sobre os pontos de parada para não deixar passar points bacanas do caminho – nessa reportagem, listamos algumas sugestões.